Ídolo do Manchester United, Van der Sar é internado após sofrer um AVC

O renomado ex-goleiro do Manchester United e da seleção da Holanda, Edwin van der Sar, foi hospitalizado às pressas nesta sexta-feira (7) devido a um acidente vascular cerebral durante suas férias em uma ilha na Croácia.

Van der Sar encontra-se na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital croata, onde foi transportado de helicóptero para receber os cuidados médicos necessários, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Telegraaf, da Holanda.

VEJA MAIS

O clube Ajax, onde Van der Sar ocupava o cargo de CEO, emitiu um comunicado atualizando o estado de saúde do ex-goleiro. Segundo o clube, seu estado é estável.

"Na sexta-feira, Edwin van der Sar sofreu uma hemorragia cerebral. Atualmente, encontra-se hospitalizado na Unidade de Tratamento Intensivo em condição estável. Assim que tivermos informações mais concretas, faremos uma atualização. Todos no Ajax desejam uma rápida recuperação a Edwin. Estamos pensando em você", diz o comunicado.

Embora tenha deixado o cargo de CEO, Van der Sar permanece vinculado ao clube até 1º de agosto, durante o processo de transição. Aos 52 anos, ele se tornou um ídolo do Ajax e do Manchester United. No clube holandês, conquistou quatro títulos do Campeonato Nacional, além de uma Liga dos Campeões.

No Manchester United, sagrou-se campeão da Premier League em quatro ocasiões, conquistando também a Liga dos Campeões em outras quatro temporadas.

Na seleção da Holanda, participou das Copas de 1994, 1998 e 2006.