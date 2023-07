De Gea encerra contrato com Manchester United e recebe proposta de Al-Nassr

Após uma longa passagem de 12 anos pelo Manchester United, o contrato de De Gea chegou ao fim na última sexta-feira (30). O goleiro espanhol não possui mais vínculo com o clube inglês. Segundo informações divulgadas pelo próprio United no último sábado, as negociações para uma possível renovação ainda estão em andamento.

Ele chegou ao clube em 2011 e se tornou uma peça fundamental da equipe, com vários títulos, incluindo a Premier League e a Liga Europa.

O jornal britânico The Sun noticiou uma proposta do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, pelo goleiro de 32 anos. No entanto, De Gea teria recusado devido a uma significativa redução salarial proposta.

Além disso, existe a possibilidade de De Gea perder a posição de titular, uma vez que o Manchester United ainda está buscando a contratação de Onana, jogador da Inter de Milão, para reforçar a equipe.

Há especulações de que a Inter de Milão esteja pedindo cerca de 70 milhões de euros (R$ 360 milhões) pelo jogador Onana. Por essa razão, o Manchester United está fazendo um esforço para não perder De Gea. A saída do goleiro exigiria que o clube buscasse dois goleiros no mercado.

O salário de De Gea no Al-Nassr é de aproximadamente R$ 1,5 milhão por semana. O clube, agora sob a direção técnica de Luis Castro, já teria acertado a contratação do volante Brozovic, da Internazionale, e está atrás de outros jogadores de destaque do futebol europeu. Mas o futuro do goleiro espanhol ainda é incerto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)