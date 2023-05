De Gea leva frango bizarro na derrota do Manchester United para o West Ham; vídeo

No jogo deste domingo (7) pelo Campeonato Inglês, o Manchester United foi derrotado pelo West Ham por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Londres, com um gol marcado por Benrahma aos 26 minutos do primeiro tempo, em uma falha do goleiro De Gea.

No entanto, a grande polêmica do jogo foi o frango do goleiro espanhol De Gea, que colaborou para o gol do argelino. Durante uma tentativa de defesa, De Gea acabou deixando a bola escapar de suas mãos e ela acabou passando por cima do seu corpo e parando no fundo da rede.

Veja o lance:

Classificação

Com a derrota, o Manchester United permaneceu com 63 pontos e caiu para a quarta colocação na tabela. Se tivessem vencido, os Diabos Vermelhos teriam ultrapassado o Newcastle, que perdeu para o Arsenal na rodada e tem 65 pontos. Além disso, a vitória teria ajudado a equipe a se distanciar do Liverpool, atual quinto colocado e que venceu na rodada, ficando a apenas um ponto do Manchester United.