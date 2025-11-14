Luxemburgo x Alemanha: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/11) pelas eliminatórias da Copa

Luxemburgo x Alemanha disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Luxemburgo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Luxemburgo x Alemanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Alemanha lidera o Grupo A das eliminatórias europeias da Copa e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Luxemburgo é lanterna no mesmo grupo, perdeu todas as 4 partidas que jogou, marcou apenas 1 gol e teve sua defesa vazada 10 vezes.

A Alemanha goleou Luxemburgo por 4 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Luxemburgo x Alemanha: prováveis escalações

Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Mahmutovic, Bohnert; Olesen; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Baku, Raum; Adeyemi, Pavlovic, Goretzka, Wirtz; Gnabry; Woltemade.

FICHA TÉCNICA

Luxemburgo x Alemanha

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Europa Sports Park, em Europa Point, Gibraltar

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 16h45