Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (14/11), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Às 14h, a Finlândia jogará contra Malta pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 16h45, a Alemanha enfrentará Luxemburgo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Lanús x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x Amazonas - 20h - ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Finlândia x Malta - 14h - ESPN 4 e Disney+ Eslováquia x Irlanda do Norte - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ Gibraltar x Montenegro - 16h45 - Disney+ Luxemburgo x Alemanha - 16h45 - SporTV e Disney+ Polônia x Holanda - 16h45 - ESPN e Disney+ Croácia x Ilhas Faroé - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

SporTV

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.