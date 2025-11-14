Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 14.11.25 7h00 O Paysandu enfrentará o Amazonas às 20h, pela Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (14/11), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Às 14h, a Finlândia jogará contra Malta pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 16h45, a Alemanha enfrentará Luxemburgo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Lanús x Tucumán - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Amazonas - 20h - ESPN e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Finlândia x Malta - 14h - ESPN 4 e Disney+ Eslováquia x Irlanda do Norte - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ Gibraltar x Montenegro - 16h45 - Disney+ Luxemburgo x Alemanha - 16h45 - SporTV e Disney+ Polônia x Holanda - 16h45 - ESPN e Disney+ Croácia x Ilhas Faroé - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Luxemburgo e Alemanha; veja o horário O jogo entre Luxemburgo x Alemanha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Polônia e Holanda; veja o horário O jogo entre Polônia x Países Baixos terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Croácia e Ilhas Faroé; veja o horário O jogo entre Croácia x Ilhas Faroé terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Paysandu e Amazonas; veja o horário O jogo entre Paysandu x Amazonas terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 20h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 14h - Finlândia x Malta - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Polônia x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Croácia x Ilhas Faroé - Eliminatórias da Copa do Mundo 20h - Paysandu x Amazonas - Série B do Brasileirão SporTV 16h45 - Eslováquia x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Luxemburgo x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 14h - Finlândia x Malta - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Polônia x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Croácia x Ilhas Faroé - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Eslováquia x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Luxemburgo x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Gibraltar x Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo 20h - Paysandu x Amazonas - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 