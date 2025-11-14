Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Campeonato Brasileiro e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

O Paysandu enfrentará o Amazonas às 20h, pela Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (14/11), incluem partidas pela Série B do Brasileirão e pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Às 14h, a Finlândia jogará contra Malta pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 16h45, a Alemanha enfrentará Luxemburgo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Lanús x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x Amazonas - 20h - ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Finlândia x Malta - 14h - ESPN 4 e Disney+
  2. Eslováquia x Irlanda do Norte - 16h45 - SporTV 2 e Disney+
  3. Gibraltar x Montenegro - 16h45 - Disney+
  4. Luxemburgo x Alemanha - 16h45 - SporTV e Disney+
  5. Polônia x Holanda - 16h45 - ESPN e Disney+
  6. Croácia x Ilhas Faroé - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Luxemburgo e Alemanha; veja o horário

O jogo entre Luxemburgo x Alemanha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Polônia e Holanda; veja o horário

O jogo entre Polônia x Países Baixos terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Croácia e Ilhas Faroé; veja o horário

O jogo entre Croácia x Ilhas Faroé terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Paysandu e Amazonas; veja o horário

O jogo entre Paysandu x Amazonas terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 14h - Finlândia x Malta - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Polônia x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Croácia x Ilhas Faroé - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 20h - Paysandu x Amazonas - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 16h45 - Eslováquia x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Luxemburgo x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 14h - Finlândia x Malta - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Polônia x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Croácia x Ilhas Faroé - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - Eslováquia x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 16h45 - Luxemburgo x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 16h45 - Gibraltar x Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 20h - Paysandu x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

.
