Eslováquia x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Eslováquia x Irlanda do Norte disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Košická, em Košice, Eslováquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eslováquia x Irlanda do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Eslováquia está na vice-liderança do Grupo A e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 5 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Irlanda do Norte é o 3° colocado do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

A Irlanda do Norte venceu a Eslováquia por 2 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Eslováquia x Irlanda do Norte: prováveis escalações

Eslováquia: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Haraslin, Strelec, Schranz.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Hume, Ballard, McNair; Bradley, Price, Saville, Devenny, Lewis; Marshall, Reid.

FICHA TÉCNICA

Eslováquia x Irlanda do Norte

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Arena Košická, em Košice, Eslováquia

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 16h45