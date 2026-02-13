Após empate fora de casa, Remo fecha rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada O Liberal 13.02.26 9h46 Remo se prepara para enfrentar o Inter na quarta rodada (Luís Carlos / Ascom Remo) Após empatar fora de casa com o Atlético-MG, o Remo terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Apesar de estar na porta de entrada do Z-4, o Leão Azul ocupa agora a 16ª colocação na tabela, com dois pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até então, o time azulino havia figurado apenas entre os quatro últimos colocados da tabela, tendo fechado a primeira rodada na vice-lanterna da competição. Até o momento, no campeonato, o Remo ainda não venceu. Tem uma derrota e dois empates, o último conquistado fora de casa contra o Atlético-MG, em um jogo que terminou com polêmica de arbitragem. VEJA MAIS Remo protocola representação na CBF e cobra punições após empate com o Atlético-MG Clube aponta erros graves da arbitragem e do VAR no 3 a 3 pela 3ª rodada da Série A Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo Logo atrás do Leão Azul, na 17ª posição, está o Vasco, que perdeu para o Bahia na rodada e soma apenas um ponto. Santos e Internacional também perderam e estão na 18ª e 19ª colocações, respectivamente, com um ponto cada. O Inter foi derrotado em casa por 3 a 1 pelo Palmeiras. Já o Peixe foi superado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, em Curitiba. O lanterna do campeonato é o Cruzeiro, que empatou por 2 a 2 com o Mirassol na última quarta-feira (11). Os resultados ajudaram o Remo a se manter fora do Z-4. Confira a tabela da Série A (Reprodução / CBF) Entre os que subiram da Série B na última temporada, o time azulino é o que ocupa a pior posição. O Furacão figura no quinto lugar, com seis pontos e uma rodada a menos. A Chapecoense-SC é a sétima colocada, e o Coritiba-PR, o nono. Na ponta da tabela, o Palmeiras lidera com sete pontos, a mesma pontuação do vice-líder São Paulo, do terceiro colocado Fluminense e do Bahia, que ocupa a quarta posição. Agenda Confiante após fazer um bom jogo fora de casa contra o Galo, o Remo volta suas atenções para o duelo contra o Internacional, marcado para quarta-feira (25), no Mangueirão. Se vencer, a equipe deve se assegurar por mais uma rodada fora da zona da degola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Após empate fora de casa, Remo fecha rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 Futebol Remo protocola representação na CBF e cobra punições após empate com o Atlético-MG Clube aponta erros graves da arbitragem e do VAR no 3 a 3 pela 3ª rodada da Série A 12.02.26 22h26 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 JOGOS OLÍMPICOS Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13) Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade 13.02.26 8h48