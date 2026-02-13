Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13) Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade Hannah Franco 13.02.26 8h48 Nicole Silveira no skeleton nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. (Viesturs Lacis/IBSF) A brasileira Nicole Silveira estreia nesta sexta-feira (13) no skeleton feminino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A atleta participa das duas primeiras descidas a partir das 12h, dando início à disputa por um lugar entre as finalistas da modalidade. Nos treinos oficiais, Nicole terminou a quinta bateria entre as dez melhores, consolidando-se como uma das principais chances de destaque do Brasil na competição. Caso avance nas eliminatórias, a disputa por medalhas acontecerá no sábado (14), às 15h35. VEJA MAIS Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade Esqui cross-country abre participação brasileira em Milão-Cortina 2026; conheça o esporte No esqui cross-country, Manex Silva compete na prova masculina de 10 km, a partir das 7h45, buscando manter a presença brasileira entre os melhores da modalidade. No snowboard, o cross começa às 6h, com a final feminina marcada para 9h40. Já no halfpipe masculino, a final acontece às 15h30, mas sem representantes brasileiros: Pat Burgener e Augustinho Teixeira foram eliminados nas fases anteriores. Onde assistir aos Jogos Olímpicos As transmissões das participações brasileiras nesta sexta-feira podem ser acompanhadas pela CazéTV, TV Globo e SporTV2. Esqui cross-country: Final masculina 10 km – 7h45 – SporTV2 Skeleton: Descidas 1 e 2 12h – TV Globo e SporTV2 Os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro. O Brasil participa pela décima vez, com a maior delegação de sua história, composta por 14 atletas e um reserva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos olímpicos olimpíadas de inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após empate fora de casa, Remo fecha rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 JOGOS OLÍMPICOS Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13) Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade 13.02.26 8h48