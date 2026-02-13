Capa Jornal Amazônia
Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13)

Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade

Hannah Franco
fonte

Nicole Silveira no skeleton nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. (Viesturs Lacis/IBSF)

A brasileira Nicole Silveira estreia nesta sexta-feira (13) no skeleton feminino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A atleta participa das duas primeiras descidas a partir das 12h, dando início à disputa por um lugar entre as finalistas da modalidade.

Nos treinos oficiais, Nicole terminou a quinta bateria entre as dez melhores, consolidando-se como uma das principais chances de destaque do Brasil na competição. Caso avance nas eliminatórias, a disputa por medalhas acontecerá no sábado (14), às 15h35.

No esqui cross-country, Manex Silva compete na prova masculina de 10 km, a partir das 7h45, buscando manter a presença brasileira entre os melhores da modalidade. No snowboard, o cross começa às 6h, com a final feminina marcada para 9h40.

Já no halfpipe masculino, a final acontece às 15h30, mas sem representantes brasileiros: Pat Burgener e Augustinho Teixeira foram eliminados nas fases anteriores.

Onde assistir aos Jogos Olímpicos

As transmissões das participações brasileiras nesta sexta-feira podem ser acompanhadas pela CazéTV, TV Globo e SporTV2.

Esqui cross-country: Final masculina

  • 10 km – 7h45 – SporTV2

Skeleton: Descidas 1 e 2

  • 12h – TV Globo e SporTV2

Os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro. O Brasil participa pela décima vez, com a maior delegação de sua história, composta por 14 atletas e um reserva.

