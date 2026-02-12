Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno

A participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 teve um susto nesta quinta-feira, 12. A esquiadora Eduarda Ribera, de 21 anos, não conseguiu concluir a prova dos 10 km do esqui cross-country, estilo livre, após apresentar um mal-estar no meio do percurso.

Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização. Ela deixou a competição depois de completar cerca de 4,9 km e foi levada a um hospital da região para avaliação.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), os exames realizados não indicaram qualquer gravidade. O diagnóstico apontou que o episódio foi provocado por hiperventilação em meio ao esforço físico intenso exigido pela prova.

VEJA MAIS



Apesar do contratempo, a brasileira passa bem e segue acompanhada pelo departamento médico. Esta foi a segunda participação de Eduarda nos Jogos de Inverno. Na terça-feira, 10, ela havia competido no sprint clássico feminino, encerrando a prova na 72ª colocação.

Duda ainda tem mais um compromisso programado em Milão-Cortina. A atleta volta às pistas na próxima quarta-feira,18, quando disputa a prova de sprint por equipes ao lado de Bruna Moura, mantendo o Brasil representado no esqui cross-country olímpico.