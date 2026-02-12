Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno Apesar do contratempo, a brasileira passa bem e segue acompanhada pelo departamento médico Estadão Conteúdo 12.02.26 18h34 Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova (Foto: Gabriel Heusi/COB) A participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 teve um susto nesta quinta-feira, 12. A esquiadora Eduarda Ribera, de 21 anos, não conseguiu concluir a prova dos 10 km do esqui cross-country, estilo livre, após apresentar um mal-estar no meio do percurso. Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização. Ela deixou a competição depois de completar cerca de 4,9 km e foi levada a um hospital da região para avaliação. De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), os exames realizados não indicaram qualquer gravidade. O diagnóstico apontou que o episódio foi provocado por hiperventilação em meio ao esforço físico intenso exigido pela prova. VEJA MAIS Ela roubou cartão de crédito de colega e mandou um 'cala boca' para haters após ouro olímpico Em outubro, a Justiça francesa chegou a condená-la a três meses de prisão, pena que foi suspensa posteriormente. Uma multa de 15 mil euros (R$ 92,1 mil), porém, manteve-se Ucraniano é eliminado dos Jogos de Inverno por usar capacete em homenagem a mortos na guerra Apesar do contratempo, a brasileira passa bem e segue acompanhada pelo departamento médico. Esta foi a segunda participação de Eduarda nos Jogos de Inverno. Na terça-feira, 10, ela havia competido no sprint clássico feminino, encerrando a prova na 72ª colocação. Duda ainda tem mais um compromisso programado em Milão-Cortina. A atleta volta às pistas na próxima quarta-feira,18, quando disputa a prova de sprint por equipes ao lado de Bruna Moura, mantendo o Brasil representado no esqui cross-country olímpico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno biatlo Eduarda Ribera COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31