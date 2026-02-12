Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Ela roubou cartão de crédito de colega e mandou um 'cala boca' para haters após ouro olímpico

Em outubro, a Justiça francesa chegou a condená-la a três meses de prisão, pena que foi suspensa posteriormente. Uma multa de 15 mil euros (R$ 92,1 mil), porém, manteve-se

Estadão Conteúdo
fonte

Julia Simon (Reprodução)

O ouro mais controverso dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina-2026 não chama atenção pela disputa esportiva. A conquista da francesa Julia Simon no biatlo 15 km ganha holofotes pelo histórico da atleta, que chegou a ser condenada à prisão e suspensa meses antes da competição.

Ela era acusada de fraude por uso de um cartão de crédito da colega francesa, Justine Braisaz-Bouchet, que acabou apenas em 80ª na mesma competição. Simon teria gasto 2 mil euros (R$ 12,2 mil, na cotação atual) em compras online.

Em outubro, a Justiça francesa chegou a condená-la a três meses de prisão, pena que foi suspensa posteriormente. Uma multa de 15 mil euros (R$ 92,1 mil), porém, manteve-se.

Além da situação com a colega de equipe, Simon teria usado ainda o cartão do fisioterapeuta do time, entre 2021 e 2022, também em compras online. Inicialmente, ela dizia não lembrar dos atos, mas confessou em audiência.

Na época, houve dúvida sobre a participação de Simon nos Jogos de Inverno. A Federação Francesa de Esqui a suspendeu por seis meses, mas a pena foi revertida, e ela ficou apenas um mês fora de ação.

Em entrevista ao The Guardian, Braisaz-Bouchet revelou ter sofrido ataques onlines após a repercussão da história, anos antes da audiência. "Isso deixou muita gente com raiva. A história veio à tona em 2023, depois da ótima temporada de Julia Simon, e para muitas pessoas, eu era a culpada", falou.

Quando conquistou o ouro na Itália, Simon levou o dedo a boca, como pedido de silêncio. Ela evitou detalhar, mas comentou: "Coloquei o dedo na boca, era para uma pessoa. Mas não vou contar mais nada, acabou. Estou focada no meu esporte, é o que eu mais amo, eu tinha um objetivo e coloquei toda minha energia nisso. Foi um mês difícil, mas hoje foi o resultado perfeito para mim, parece um sonho".

Desportivamente, a atleta vive o auge. São 10 medalhas em mundiais, sendo quatro na edição de 2025, na Suíça, além de um terceiro lugar geral na Copa do Mundo de Biatlo, também no ano passado. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, ela já havia conquistado a prata no revezamento misto.

