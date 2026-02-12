Ela roubou cartão de crédito de colega e mandou um 'cala boca' para haters após ouro olímpico Em outubro, a Justiça francesa chegou a condená-la a três meses de prisão, pena que foi suspensa posteriormente. Uma multa de 15 mil euros (R$ 92,1 mil), porém, manteve-se Estadão Conteúdo 12.02.26 17h52 Julia Simon (Reprodução) O ouro mais controverso dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina-2026 não chama atenção pela disputa esportiva. A conquista da francesa Julia Simon no biatlo 15 km ganha holofotes pelo histórico da atleta, que chegou a ser condenada à prisão e suspensa meses antes da competição. Ela era acusada de fraude por uso de um cartão de crédito da colega francesa, Justine Braisaz-Bouchet, que acabou apenas em 80ª na mesma competição. Simon teria gasto 2 mil euros (R$ 12,2 mil, na cotação atual) em compras online. Em outubro, a Justiça francesa chegou a condená-la a três meses de prisão, pena que foi suspensa posteriormente. Uma multa de 15 mil euros (R$ 92,1 mil), porém, manteve-se. Além da situação com a colega de equipe, Simon teria usado ainda o cartão do fisioterapeuta do time, entre 2021 e 2022, também em compras online. Inicialmente, ela dizia não lembrar dos atos, mas confessou em audiência. Na época, houve dúvida sobre a participação de Simon nos Jogos de Inverno. A Federação Francesa de Esqui a suspendeu por seis meses, mas a pena foi revertida, e ela ficou apenas um mês fora de ação. Em entrevista ao The Guardian, Braisaz-Bouchet revelou ter sofrido ataques onlines após a repercussão da história, anos antes da audiência. "Isso deixou muita gente com raiva. A história veio à tona em 2023, depois da ótima temporada de Julia Simon, e para muitas pessoas, eu era a culpada", falou. Quando conquistou o ouro na Itália, Simon levou o dedo a boca, como pedido de silêncio. Ela evitou detalhar, mas comentou: "Coloquei o dedo na boca, era para uma pessoa. Mas não vou contar mais nada, acabou. Estou focada no meu esporte, é o que eu mais amo, eu tinha um objetivo e coloquei toda minha energia nisso. Foi um mês difícil, mas hoje foi o resultado perfeito para mim, parece um sonho". Desportivamente, a atleta vive o auge. São 10 medalhas em mundiais, sendo quatro na edição de 2025, na Suíça, além de um terceiro lugar geral na Copa do Mundo de Biatlo, também no ano passado. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, ela já havia conquistado a prata no revezamento misto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno Julia Simon biatlo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32