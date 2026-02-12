Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 O Liberal 12.02.26 15h31 Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne estão noivos (Instagram @etienne_bousquet) Irmão mais novo de Michael Schumacher, o ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher anunciou o noivado com Étienne Bousquet-Cassagne, com quem mantém um relacionamento desde 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal alemão Bild e, em seguida, confirmada pelo casal nas redes sociais. A confirmação ocorreu na terça-feira (10), por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Na imagem, os dois aparecem sorrindo e oficializam a decisão de se casar. No comunicado, eles afirmaram: “Temos o prazer de confirmar que Ralf Schumacher e seu parceiro Étienne Bousquet-Cassagne vão se casar. Ambos estão encantados com as inúmeras felicitações que estão recebendo”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na mesma nota, o casal destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. “Ralf e Étienne não irão comentar sobre detalhes pessoais e pedimos gentilmente que a privacidade deles seja respeitada. Obrigado pela compreensão”, diz o texto. VEJA MAIS Acidente de Schumacher completa 12 anos com heptacampeão recluso e sob cuidados intensivos Desde o acidente, a família Schumacher optou por manter a privacidade e divulgar poucas informações sobre o ex-piloto Com ajuda da esposa, Schumacher assina capacete em rara aparição em tributo da F1 Capacete assinado pelo ex-piloto será usado por Jackie Stewart em homenagem no GP do Bahrein Casamento de Ralf Schumacher deve ocorrer na França De acordo com o jornal alemão Bild, a cerimônia está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre deste ano, em maio. O evento deve ser realizado em Saint-Tropez, no sul da França, com três dias de comemoração. Até o momento, o casal não divulgou outras informações sobre a celebração. Ralf Schumacher assumiu relacionamento em 2024 Ralf Schumacher tornou público o relacionamento com Étienne Bousquet-Cassagne em julho de 2024, também por meio das redes sociais. Na ocasião, ele se assumiu gay e recebeu manifestações públicas de apoio. O filho do ex-piloto, David Schumacher, comentou na publicação demonstrando apoio ao casal. “Estou muito feliz que você finalmente encontrou alguém com quem se sente confortável e seguro, não importa se é homem ou mulher. Estou 100% com você, pai, e desejo o melhor para vocês. Parabéns”, escreveu. David é fruto do relacionamento de Ralf com Cora-Coraline Schumacher. Os dois se casaram em 2001 e oficializaram o divórcio em 2015. A ex-esposa também se manifestou após o anúncio do noivado: “Steven e eu desejamos tudo de bom e muita felicidade para Ralf e Étienne”, declarou. Desde que assumiram o relacionamento, Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne compartilham registros da rotina e de momentos juntos nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes fórmula 1 ralf schumacher michael schumacher COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32