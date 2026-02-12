Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento

Irmão mais novo de Michael Schumacher, o ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher anunciou o noivado com Étienne Bousquet-Cassagne, com quem mantém um relacionamento desde 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal alemão Bild e, em seguida, confirmada pelo casal nas redes sociais.

A confirmação ocorreu na terça-feira (10), por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Na imagem, os dois aparecem sorrindo e oficializam a decisão de se casar. No comunicado, eles afirmaram: “Temos o prazer de confirmar que Ralf Schumacher e seu parceiro Étienne Bousquet-Cassagne vão se casar. Ambos estão encantados com as inúmeras felicitações que estão recebendo”.

Na mesma nota, o casal destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. “Ralf e Étienne não irão comentar sobre detalhes pessoais e pedimos gentilmente que a privacidade deles seja respeitada. Obrigado pela compreensão”, diz o texto.

VEJA MAIS

Casamento de Ralf Schumacher deve ocorrer na França

De acordo com o jornal alemão Bild, a cerimônia está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre deste ano, em maio. O evento deve ser realizado em Saint-Tropez, no sul da França, com três dias de comemoração.

Até o momento, o casal não divulgou outras informações sobre a celebração.

Ralf Schumacher assumiu relacionamento em 2024

Ralf Schumacher tornou público o relacionamento com Étienne Bousquet-Cassagne em julho de 2024, também por meio das redes sociais. Na ocasião, ele se assumiu gay e recebeu manifestações públicas de apoio.

O filho do ex-piloto, David Schumacher, comentou na publicação demonstrando apoio ao casal. “Estou muito feliz que você finalmente encontrou alguém com quem se sente confortável e seguro, não importa se é homem ou mulher. Estou 100% com você, pai, e desejo o melhor para vocês. Parabéns”, escreveu.

David é fruto do relacionamento de Ralf com Cora-Coraline Schumacher. Os dois se casaram em 2001 e oficializaram o divórcio em 2015. A ex-esposa também se manifestou após o anúncio do noivado: “Steven e eu desejamos tudo de bom e muita felicidade para Ralf e Étienne”, declarou.

Desde que assumiram o relacionamento, Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne compartilham registros da rotina e de momentos juntos nas redes sociais.