Acidente de Schumacher completa 12 anos com heptacampeão recluso e sob cuidados intensivos Desde o acidente, a família Schumacher optou por manter a privacidade e divulgar poucas informações sobre o ex-piloto Estadão Conteúdo 29.12.25 11h42 Nesta segunda-feira, completam-se 12 anos do acidente de Michael Schumacher, em uma estação de esqui de Méribel, na França. O heptacampeão de Fórmula 1 bateu a cabeça enquanto esquiava e teve de ser levado às pressas para o hospital. Desde então, poucas notícias são divulgadas sobre o estado de saúde do alemão, que ficou em coma por meses no início de sua recuperação. Desde o acidente, a família Schumacher optou por manter a privacidade e divulgar poucas informações sobre o ex-piloto, atualmente com 56 anos. O número de pessoas que podem ter contato com ele também é restrito. Richard Hopkins, amigo de Schumacher, recentemente lamentou a falta de atualizações sobre o estado de saúde do alemão. "Acho que não o veremos novamente", disse o ex-chefe de operações da Red Bull, em entrevista ao portal SPORTbible. Em abril deste ano, a imprensa alemã noticiou que Schumacher viajou de helicóptero da Espanha, onde passa boa parte de seus dias, para a Suíça dias antes do nascimento de sua primeira neta, Millie, filha de Gina-Maria, que deu à luz em 29 de março. Gina é filha de Schumacher com Corinna, com quem está junto desde 1995. Além dela, Mick Schumacher, ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente competindo em provas de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é outro filho do casal. Ainda em abril, o nome de Schumacher voltou à tona por causa de uma aparição simbólica. Ele contou com o auxílio de Corinna para assinar um capacete que foi utilizado por Jackie Stewart, lenda escocesa da Fórmula 1, durante uma volta de apresentação no Grande Prêmio do Bahrein. "Sua mulher o ajudou, e agora o capacete conta com a assinatura de todos os campeões ainda vivos", disse o britânico à época. Schumacher vive recluso e sob cuidados intensivos. Algumas das informações mais recentes indicam que, atualmente, o piloto não consegue mais falar. "Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa que leva seu sobrenome, em entrevista a um jornal italiano, em 2021. Antes disso, em 2019, foi informado que o piloto teria passado por um tratamento experimental com células-tronco. O médico de Schumacher, no entanto, negou a informação. "Eu não faço milagres. Com minha equipe, não estamos fazendo nenhum experimento. É um termo abominável que não corresponde à minha visão do que é medicina", afirmou Philippe Menasché a um jornal italiano. Há também relatos sobre aparições do heptacampeão. Em 2024, Schumacher teria comparecido ao casamento de sua filha, Gina-Maria. Na cerimônia, porém, celulares foram proibidos. FAMÍLIA FOI VÍTIMA DE CHANTAGEM Em fevereiro de 2025, três homens foram presos por chantagem contra a família Schumacher. Os suspeitos exigiram 15 milhões de euros (mais de R$ 95 milhões, na cotação atual) para não divulgar fotos e vídeos privados do piloto. Os envolvidos também possuíam registros médicos do automobilista. O Ministério Público informou, à época, que aproximadamente 900 fotos e 600 vídeos estavam em posse dos homens. Os arquivos foram confiscados, assim como os laudos médicos. Um disco rígido, porém, permaneceu desaparecido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Michael Schumacher acidente COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 