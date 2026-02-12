Ucraniano é eliminado dos Jogos de Inverno por usar capacete em homenagem a mortos na guerra Estadão Conteúdo 12.02.26 10h33 O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, um dos favoritos a medalha nos Jogos de Milão-Cortina, foi impedido de competir nesta quinta-feira após recusar um pedido de última hora do Comitê Olímpico Internacional (COI) para não usar um capacete que homenageia mais de 20 atletas e treinadores mortos na guerra de seu país contra a Rússia. A decisão foi tomada cerca de 45 minutos antes do início da competição e encerrou uma saga de três dias, na qual Heraskevych sabia que corria o risco de ser retirado dos Jogos por usar o capacete, que, segundo o COI, viola as regras contra manifestações em campo. A Federação Internacional de Bobsled e Skeleton afirmou que sua decisão de usar o capacete era "incompatível com a Carta Olímpica e as Diretrizes sobre a Expressão dos Atletas". Ele usou a peça nos treinos, mas o COI pediu que o atleta utilizasse um capacete diferente nas competições. A federação ofereceu concessões, como o uso de uma braçadeira preta ou a permissão para que exibisse o capacete após sair do gelo. "Acredito profundamente que a IBSF e o COI entendem que não estou violando nenhuma regra", disse Heraskevych. "Além disso, diria que é doloroso que isso pareça discriminação, pois muitos atletas já se manifestaram... Eles não enfrentaram as mesmas coisas. Então, de repente, apenas o atleta ucraniano nestas Olimpíadas será desclassificado por causa do capacete." A presidente do COI, Kirsty Coventry, que deveria estar em Cortina d'Ampezzo para assistir ao esqui alpino, foi ao centro de esportes de inverno para se encontrar com Heraskevych. "Não chegamos a um consenso sobre isso", disse a dirigente esportiva sobre o assunto. Emocionada Coventry não conteve a emoção após a reunião. A campeã olímpica de natação deixou claro que desejava um resultado diferente, e o COI afirmou que a decisão foi tomada com pesar. "Como todos vocês viram nos últimos dias, permitimos que Vladyslav usasse seu capacete nos treinos", disse Coventry. "Ninguém, ninguém - especialmente eu - discorda da mensagem. A mensagem é poderosa. É uma mensagem de lembrança. É uma mensagem de memória e ninguém discorda disso. O desafio que enfrentamos é que queríamos encontrar uma solução apenas para o campo de jogo." Heraskevych disse que apelaria para a Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas a prova continuou sem ele. As duas primeiras descidas foram na quinta-feira, as duas últimas na sexta. Independentemente do que o CAS decidir, sua chance de competir nestes Jogos acabou. O COI está permitindo que ele mantenha sua credencial, o que significa que ele pode permanecer nas Olimpíadas como atleta - mas não como competidor. A decisão gerou condenação imediata por parte de autoridades na Ucrânia. "O esporte não deveria significar amnésia, e o movimento olímpico deveria ajudar a acabar com as guerras, não fazer o jogo dos agressores", escreveu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, nas redes sociais. "Infelizmente, a decisão do Comitê Olímpico Internacional de desclassificar o atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, diz o contrário." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos de Inverno ucraniano eliminado homenagem mortos na guerra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32