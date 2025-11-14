Gibraltar x Montenegro: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/11) pelas eliminatórias da Copa

Gibraltar x Montenegro disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Europa Sports Park, em Europa Point, Gibraltar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gibraltar x Montenegro ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Gibraltar está na lanterna do Grupo L, perdeu todas as 6 partidas que jogou, marcou apenas 2 gols e teve sua defesa vazada 20 vezes.

Já Montenegro é o vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 4 gols marcados e 13 gols sofridos.

Montenegro venceu Gibraltar por 3 a 1 durante a 1° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Gibraltar x Montenegro: prováveis escalações

Gibraltar: Sem informações.

Montenegro: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Gibraltar x Montenegro

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Europa Sports Park, em Europa Point, Gibraltar

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 16h45