Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
LOSC x Aston Villa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa

Lille e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
O Aston Villa somou 9 pontos a mais que o LOSC durante a primeira etapa da Europa League (X/ @LOSC_EN)

Lille x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (12/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir LOSC x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O LOSC terminou a primeira etapa da Liga Europa em 18° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Aston Villa foi o vice-líder dessa etapa e somou apenas 7 vitórias, 1 derrota, 18 gols marcados e 5 gols sofridos.

LOSC x Aston Villa: prováveis escalações

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre, Bouaddi; Haraldsson, Giroud, Correia

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Luiz, Onana; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

FICHA TÉCNICA
Lille OSC x Aston Villa
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França
Data/Horário: 12 de março de 2026, 14h45

