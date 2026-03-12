Bologna x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa

Bologna x Roma disputam hoje, quinta-feira (12/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Bologna x Roma ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa da Europa League, Roma ficou em 8° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Bologna terminou em 10° lugar e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Bologna x Roma: prováveis escalações

Bologna: Lukasz Skorupski, Nadir Zortea, Jhon Lucumí, Martin Vitík, João Mário, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Nikola Moro, Jonathan Rowe, Santiago Castro

Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Zeki Çelik, Devyne Rensch, Manu Koné, Niccolò Pisilli, Kostas Tsimikas, Lorenzo Pellegrini, Donyell Malen, Lorenzo Venturino

FICHA TÉCNICA

Bologna x Roma

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 12 de março de 2026, 14h45