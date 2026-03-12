Panathinaikos x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa Panathinaikos e Real Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 12.03.26 13h45 O Betis somou 5 pontos a mais que o Panathinaikos na primeira etapa da Europa League (X/ @RealBetis) Panathinaikos x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (12/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Olímpico Esportivo de Atenas, na Grécia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Panathinaikos x Betis ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Real Betis terminou a primeira etapa da Liga Europa em 4° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Panathinaikos ficou em 20° lugar e somou um total de 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Bologna x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa Bologna e Roma jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Panathinaikos x Betis: prováveis escalações Panathinaikos: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh Betis: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila FICHA TÉCNICA Panathinaikos x Real Betis Europa League - Liga Europa Local: Complexo Olímpico Esportivo de Atenas, na Grécia Data/Horário: 12 de março de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Panathinaikos Real Betis jogos de hoje Liga europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02