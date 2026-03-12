Panathinaikos x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa

Panathinaikos x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (12/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Olímpico Esportivo de Atenas, na Grécia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Panathinaikos x Betis ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Betis terminou a primeira etapa da Liga Europa em 4° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Panathinaikos ficou em 20° lugar e somou um total de 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Panathinaikos x Betis: prováveis escalações

Panathinaikos: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Betis: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila

FICHA TÉCNICA

Panathinaikos x Real Betis

Europa League - Liga Europa

Local: Complexo Olímpico Esportivo de Atenas, na Grécia

Data/Horário: 12 de março de 2026, 14h45