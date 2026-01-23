Levante x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) por La Liga

Levante x Elche disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 21° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Levante x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Levante está na vice-lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Elche ocupa a 8° posição com 5 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Inter x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Italiano]]

Levante x Elche: prováveis escalações

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Martinez; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

Elche: Pena; Josan, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Neto, Aguado, Febas; Diangana, Rodriguez.

FICHA TÉCNICA

Levante x Elche

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha

Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 17h