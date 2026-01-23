Levante x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) por La Liga Levante e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.01.26 15h00 O Elche soma 10 pontos a mais que o Levante em La Liga (X/ @elchecf) Levante x Elche disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 21° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Levante x Elche ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Levante está na vice-lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Elche ocupa a 8° posição com 5 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1 Auxerre e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje [[(standard.Article) Inter x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Italiano]] Levante x Elche: prováveis escalações Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Martinez; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong. Elche: Pena; Josan, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Neto, Aguado, Febas; Diangana, Rodriguez. FICHA TÉCNICA Levante x Elche Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave levante Elche jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Levante x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) por La Liga Levante e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.01.26 15h00 Campeonato Francês Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1 Auxerre e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 23.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00