Inter x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.01.26 15h45 O Inter lidera a Série A italiana com 35 pontos a mais que o Pisa (X/ @Inter) Inter de Milão x Pisa disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 22° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Pisa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula 16 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 44 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Italiano. Já a Pisa está na vice-lanterna da competição com 1 vitória, 11 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe não vence há 10 rodadas da Série A italiana. Inter x Pisa: prováveis escalações Internazionale: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Dimarco, Zielinski e Sucic; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu. Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola e Touré; Aebischer, Marin, Angori e Moreo; Meister e Tramoni. Técnico: Alberto Gilardino. FICHA TÉCNICA Inter de Milão x Pisa Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 16h45