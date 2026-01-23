Inter x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão x Pisa disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 22° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula 16 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 44 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Italiano.

Já a Pisa está na vice-lanterna da competição com 1 vitória, 11 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe não vence há 10 rodadas da Série A italiana.

Inter x Pisa: prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Dimarco, Zielinski e Sucic; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola e Touré; Aebischer, Marin, Angori e Moreo; Meister e Tramoni. Técnico: Alberto Gilardino.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Pisa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 16h45