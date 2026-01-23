St. Pauli x Hamburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pela Bundesliga St. Pauli e Hamburgo jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.01.26 15h30 Hamburg soma 5 pontos a mais que o St Pauli na Bundesliga (X/ @HSV) St. Pauli x Hamburgo disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 19° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Millerntor, em Hamburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir St Pauli x Hamburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O St. Pauli é o lanterna da Bundesliga e acumula um total de 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Hamburg está em 14° lugar com 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 27 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1 Auxerre e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje St Pauli x Hamburgo: prováveis escalações Saint Pauli: Nikola Vasilj, Adam Dzwigala, Hauke Wahl, Karol Mets, Arkadiusz Pyrka, James Sands, Eric Smith, Lars Ritzka, Joel Fujita, Martijn Kaars, Mathias Pereira-Lage. Hamburgo: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha, Bakery Jatta, Fábio Vieira, Nicolai Remberg, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer, Damion Downs, Jean-Luc Dompé. FICHA TÉCNICA St. Pauli x Hamburg Bundesliga 2026 Local: Estádio Millerntor, em Hamburg, Alemanha Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave St. Pauli St Pauli jogos de hoje Bundesliga 2026 Hamburg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL LUTO Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira 23.01.26 18h53 Futebol Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 23.01.26 18h23 Futebol 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows 23.01.26 18h12 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00