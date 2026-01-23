Capa Jornal Amazônia
St. Pauli x Hamburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/01) pela Bundesliga

St. Pauli e Hamburgo jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Hamburg soma 5 pontos a mais que o St Pauli na Bundesliga (X/ @HSV)

St. Pauli x Hamburgo disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 19° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Millerntor, em Hamburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir St Pauli x Hamburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O St. Pauli é o lanterna da Bundesliga e acumula um total de 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Hamburg está em 14° lugar com 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 27 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

St Pauli x Hamburgo: prováveis escalações

Saint Pauli: Nikola Vasilj, Adam Dzwigala, Hauke Wahl, Karol Mets, Arkadiusz Pyrka, James Sands, Eric Smith, Lars Ritzka, Joel Fujita, Martijn Kaars, Mathias Pereira-Lage.

Hamburgo: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha, Bakery Jatta, Fábio Vieira, Nicolai Remberg, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer, Damion Downs, Jean-Luc Dompé.

FICHA TÉCNICA
St. Pauli x Hamburg
Bundesliga 2026
Local: Estádio Millerntor, em Hamburg, Alemanha
Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, às 16h30

.
