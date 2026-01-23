Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1 Auxerre e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 23.01.26 15h00 O PSG soma 30 pontos a mais que o Auxerre na Ligue 1 (L. Valroff/ PSG) Auxerre x Paris Saint-Germain disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 19° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Auxerre x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 13 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Francês. Já o Auxerre está na vice-lanterna com 3 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 14 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira Auxerre x PSG: prováveis escalações Auxerre: Donovan Léon; Clément Akpa, Diomande e Senaya; Lamine Sy, Elisha Owusu, Oussama El Azzouzi e Gideon Mensah; Danny Namaso e Sinayoko; Sékou Mara. Técnico: Christophe Pélissier. PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Senny Mayulu e Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Doué e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique. FICHA TÉCNICA Auxerre x Paris Saint-Germain Ligue 1 Local: Estádio l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, França Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paris Saint-Germain PSG Auxerre jogos de hoje Ligue 1 Campeonato Francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Levante x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) por La Liga Levante e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.01.26 15h00 Campeonato Francês Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1 Auxerre e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 23.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00