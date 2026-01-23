Auxerre x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Ligue 1

Auxerre x Paris Saint-Germain disputam hoje, sexta-feira (23/01), a 19° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Auxerre x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 13 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Francês.

Já o Auxerre está na vice-lanterna com 3 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 14 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS

Auxerre x PSG: prováveis escalações

Auxerre: Donovan Léon; Clément Akpa, Diomande e Senaya; Lamine Sy, Elisha Owusu, Oussama El Azzouzi e Gideon Mensah; Danny Namaso e Sinayoko; Sékou Mara. Técnico: Christophe Pélissier.

PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Senny Mayulu e Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Doué e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Auxerre x Paris Saint-Germain

Ligue 1

Local: Estádio l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, França

Data/Horário: 23 de janeiro de 2026, 16h