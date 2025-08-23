Capa Jornal Amazônia
Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga

Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Barcelona goleou Mallorca por 3 a 0 em sua estreia por La Liga (X/ @FCBarcelona)

Levante x Barcelona disputam hoje, sábado (23/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Levante x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição de La Liga, o Levante perdeu para o Alavés por 2 a 1, enquanto o Barcelona goleou o Mallorca.

Levante x Barcelona: prováveis escalações

Levante: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Unai Elguezabal, Adrián de la Fuente, Jorge Cabello e Manuel Sánchez; Carlos Álvarez (Víctor García), Pablo Martínez, Oriol Rey e Roger Brugué; Iván Romero. Técnico: Julián Calero.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Álex Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres (Robert Lewandowski). Técnico: Hans-Dieter Flick

FICHA TÉCNICA
Levante x Barcelona
Campeonato Espanhol
Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 14h30

Levante

Barcelona

La Liga 2025

jogos de hoje
Futebol
