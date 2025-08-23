Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 15h30 Barcelona goleou Mallorca por 3 a 0 em sua estreia por La Liga (X/ @FCBarcelona) Levante x Barcelona disputam hoje, sábado (23/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Levante x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição de La Liga, o Levante perdeu para o Alavés por 2 a 1, enquanto o Barcelona goleou o Mallorca. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Atlético Madrid x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Atlético Madrid e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Levante x Barcelona: prováveis escalações Levante: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Unai Elguezabal, Adrián de la Fuente, Jorge Cabello e Manuel Sánchez; Carlos Álvarez (Víctor García), Pablo Martínez, Oriol Rey e Roger Brugué; Iván Romero. Técnico: Julián Calero. Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Álex Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres (Robert Lewandowski). Técnico: Hans-Dieter Flick FICHA TÉCNICA Levante x Barcelona Campeonato Espanhol Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Levante Barcelona La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Levante e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h30 Copa Intercontinental Sub-20 Flamengo x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo pela final da Copa Intercontinental Sub-20 As equipes sub-20 de Flamengo e Barcelona jogam pela Copa Intercontinental hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 23.08.25 15h00 Série A italiana Milan x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Milan e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00