Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Fluminense e RB Bragantino jogarão pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, neste sábado (23/08), incluem partidas pela Premier League, pela Bundesliga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 08h30, o Manchester City enfrentará o Tottenham pela Premier League. Já às 16h30, o Barcelona enfrentará o Levante por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Hoffenheim - 10h30 - XSports, SporTV e OneFootball
  2. Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Freiburg x Augsburg - 10h30 - OneFootball
  4. Union Berlin x Stuttgart - 10h30 - SportyNet e OneFootball
  5. Heidenheim x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball
  6. St. Pauli x Borussia Dortmund - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. San Lorenzo x Instituto - 14h30 - AFA Play
  2. Rosario x Newell's Old Boys - 17h30 - AFA Play
  3. Tucumán x Talleres - 20h - AFA Play
  4. San Martín de San Juan x Gimnasia - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Bragantino x Fluminense - 16h - Premiere
  2. Cruzeiro x Internacional - 18h30 - Amazon Prime
  3. Grêmio x Ceará - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Coritiba x Remo - 16h - SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+
  2. Goiás x América-MG - 18h - SportyNet, Disney+
  3. CRB x Athletico-PR - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Mallorca x Celta - 12h - ESPN 4 e Disney+
  2. Atlético Madrid x Elche - 14h30 - Disney+
  3. Levante x Barcelona - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester City x Tottenham - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Bournemouth x Wolverhampton - 11h - Disney+
  3. Brentford x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+
  4. Burnley x Sunderland - 11h - Disney+
  5. Arsenal x Leeds - 13h30 - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Lecce - 13h30 - Disney+
  2. Sassuolo x Napoli - 13h30 - ESPN e Disney+
  3. Milan x Cremonese - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  4. Roma x Bologna - 15h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

  1. Moreirense x Vitória SC - 12h - Sem informações
  2. Nacional x Sporting - 14h - ESPN e Disney+
  3. Benfica x Tondela - 16h30 - Sem informações
  4. Arouca x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Copa Intercontinental Sub-20

  1. Flamengo x Barcelona - 16h - TV Globo e SporTV

Supercopa Saudita

  1. Al Nassr x Al Ahli - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 3, Globoplay e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de Bragantino e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Bragantino x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Internacional; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Ceará; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Barcelona Sub 20; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Barcelona Sub-20 terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela TV Globo, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Flamengo x Barcelona - Intercontinental Sub-20

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 09h - Al Nassr x Al Ahli - Supercopa Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h30 - Manchester City x Tottenham - Premier League
  2. 11h - Brentford x Aston Villa - Premier League
  3. 12h - Mallorca x Celta - La Liga
  4. 13h30 - Sassuolo x Napoli - Campeonato Italiano
  5. 14h - Nacional x Sporting - Campeonato Português
  6. 15h45 - Milan x Cremonese - Campeonato Italiano
  7. 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 09h - ​Al Nassr x Al Ahli - Supercopa Saudita
  2. 10h30 - Leverkusen x Hoffenheim - Bundesliga
  3. 16h - Flamengo x Barcelona - Intercontinental Sub-20
  4. 21h - Grêmio x Ceará - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Manchester City x Tottenham - Premier League
  2. 11h - Bournemouth x Wolverhampton - Premier League
  3. 11h - Burnley x Sunderland - Premier League
  4. 11h - Brentford x Aston Villa - Premier League
  5. 12h - Mallorca x Celta - La Liga
  6. 13h30 - Sassuolo x Napoli - Campeonato Italiano
  7. 13h30 - Arsenal x Leeds - Premier League
  8. 13h30 - Genoa x Lecce - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Atlético Madrid x Elche - La Liga
  10. 14h - Nacional x Sporting - Campeonato Português
  11. 15h45 - Milan x Cremonese - Campeonato Italiano
  12. 15h45 - Roma x Bologna - Campeonato Italiano
  13. 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão
  14. 16h30 - Levante x Barcelona - La Liga
  15. 18h - Goiás x América-MG - Série B do Brasileirão
  16. 20h30 - CRB x Athletico-PR - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Bragantino x Fluminense - Brasileirão
  2. 21h - Grêmio x Ceará - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Leverkusen x Hoffenheim - Bundesliga
  2. 10h30 - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - Bundesliga
  3. 10h30 - Freiburg x Augsburg - Bundesliga
  4. 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - Bundesliga
  5. 10h30 - Heidenheim x Wolfsburg - Bundesliga
  6. 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - Bundesliga
  2. 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Bundesliga
  3. 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão
  4. 18h - Goiás x América-MG - Série B do Brasileirão
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Alemão

Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga

Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

23.08.25 7h00

Campeonato Inglês

City x Tottenham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Manchester City e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.08.25 7h00

Campeonato Alemão

Eintracht x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga

Eintracht Frankfurt e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

23.08.25 7h00

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08)

Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Oi, sumido.

Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem'

O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC

22.08.25 17h42

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08)

Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

23.08.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

23.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda