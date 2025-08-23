Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (23/08), incluem partidas pela Premier League, pela Bundesliga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 08h30, o Manchester City enfrentará o Tottenham pela Premier League. Já às 16h30, o Barcelona enfrentará o Levante por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leverkusen x Hoffenheim - 10h30 - XSports, SporTV e OneFootball Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Freiburg x Augsburg - 10h30 - OneFootball Union Berlin x Stuttgart - 10h30 - SportyNet e OneFootball Heidenheim x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Borussia Dortmund - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

San Lorenzo x Instituto - 14h30 - AFA Play Rosario x Newell's Old Boys - 17h30 - AFA Play Tucumán x Talleres - 20h - AFA Play San Martín de San Juan x Gimnasia - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Bragantino x Fluminense - 16h - Premiere Cruzeiro x Internacional - 18h30 - Amazon Prime Grêmio x Ceará - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x Remo - 16h - SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Goiás x América-MG - 18h - SportyNet, Disney+ CRB x Athletico-PR - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Mallorca x Celta - 12h - ESPN 4 e Disney+ Atlético Madrid x Elche - 14h30 - Disney+ Levante x Barcelona - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester City x Tottenham - 08h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x Wolverhampton - 11h - Disney+ Brentford x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+ Burnley x Sunderland - 11h - Disney+ Arsenal x Leeds - 13h30 - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Lecce - 13h30 - Disney+ Sassuolo x Napoli - 13h30 - ESPN e Disney+ Milan x Cremonese - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Roma x Bologna - 15h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

Moreirense x Vitória SC - 12h - Sem informações Nacional x Sporting - 14h - ESPN e Disney+ Benfica x Tondela - 16h30 - Sem informações Arouca x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Copa Intercontinental Sub-20

Flamengo x Barcelona - 16h - TV Globo e SporTV

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ahli - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 3, Globoplay e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

