Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 23.08.25 7h00 Às 16h, Fluminense e RB Bragantino jogarão pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, neste sábado (23/08), incluem partidas pela Premier League, pela Bundesliga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais. Às 08h30, o Manchester City enfrentará o Tottenham pela Premier League. Já às 16h30, o Barcelona enfrentará o Levante por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Hoffenheim - 10h30 - XSports, SporTV e OneFootball Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Freiburg x Augsburg - 10h30 - OneFootball Union Berlin x Stuttgart - 10h30 - SportyNet e OneFootball Heidenheim x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball St. Pauli x Borussia Dortmund - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino San Lorenzo x Instituto - 14h30 - AFA Play Rosario x Newell's Old Boys - 17h30 - AFA Play Tucumán x Talleres - 20h - AFA Play San Martín de San Juan x Gimnasia - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Bragantino x Fluminense - 16h - Premiere Cruzeiro x Internacional - 18h30 - Amazon Prime Grêmio x Ceará - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Remo - 16h - SportyNet, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Goiás x América-MG - 18h - SportyNet, Disney+ CRB x Athletico-PR - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Mallorca x Celta - 12h - ESPN 4 e Disney+ Atlético Madrid x Elche - 14h30 - Disney+ Levante x Barcelona - 16h30 - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester City x Tottenham - 08h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x Wolverhampton - 11h - Disney+ Brentford x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+ Burnley x Sunderland - 11h - Disney+ Arsenal x Leeds - 13h30 - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Lecce - 13h30 - Disney+ Sassuolo x Napoli - 13h30 - ESPN e Disney+ Milan x Cremonese - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Roma x Bologna - 15h45 - XSports e Disney+ Campeonato Português Moreirense x Vitória SC - 12h - Sem informações Nacional x Sporting - 14h - ESPN e Disney+ Benfica x Tondela - 16h30 - Sem informações Arouca x Rio Ave - 16h30 - Sem informações Copa Intercontinental Sub-20 Flamengo x Barcelona - 16h - TV Globo e SporTV Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ahli - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 3, Globoplay e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Onde assistir ao jogo de Bragantino e Fluminense; veja o horário O jogo entre Bragantino x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Internacional; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Ceará; veja o horário O jogo entre Grêmio x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Barcelona Sub 20; veja o horário O jogo entre Flamengo x Barcelona Sub-20 terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela TV Globo, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Flamengo x Barcelona - Intercontinental Sub-20 Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 09h - Al Nassr x Al Ahli - Supercopa Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h30 - Manchester City x Tottenham - Premier League 11h - Brentford x Aston Villa - Premier League 12h - Mallorca x Celta - La Liga 13h30 - Sassuolo x Napoli - Campeonato Italiano 14h - Nacional x Sporting - Campeonato Português 15h45 - Milan x Cremonese - Campeonato Italiano 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão SporTV 09h - Al Nassr x Al Ahli - Supercopa Saudita 10h30 - Leverkusen x Hoffenheim - Bundesliga 16h - Flamengo x Barcelona - Intercontinental Sub-20 21h - Grêmio x Ceará - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Manchester City x Tottenham - Premier League 11h - Bournemouth x Wolverhampton - Premier League 11h - Burnley x Sunderland - Premier League 11h - Brentford x Aston Villa - Premier League 12h - Mallorca x Celta - La Liga 13h30 - Sassuolo x Napoli - Campeonato Italiano 13h30 - Arsenal x Leeds - Premier League 13h30 - Genoa x Lecce - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Elche - La Liga 14h - Nacional x Sporting - Campeonato Português 15h45 - Milan x Cremonese - Campeonato Italiano 15h45 - Roma x Bologna - Campeonato Italiano 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão 16h30 - Levante x Barcelona - La Liga 18h - Goiás x América-MG - Série B do Brasileirão 20h30 - CRB x Athletico-PR - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Bragantino x Fluminense - Brasileirão 21h - Grêmio x Ceará - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Leverkusen x Hoffenheim - Bundesliga 10h30 - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - Bundesliga 10h30 - Freiburg x Augsburg - Bundesliga 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Wolfsburg - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Bundesliga 16h - Coritiba x Remo - Série B do Brasileirão 18h - Goiás x América-MG - Série B do Brasileirão 