Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 15.10.25 20h30 O Vasco soma 9 pontos a mais que o Fortaleza (X/ @LibertadoresBR) Fortaleza x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fortaleza acumula no Brasileirão 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Vasco da Gama soma 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 42 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. Fortaleza x Vasco: prováveis escalações Fortaleza: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes. Vasco: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Diáz. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 21h30