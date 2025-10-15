Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Fortaleza x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fortaleza acumula no Brasileirão 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vasco da Gama soma 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 42 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Fortaleza x Vasco: prováveis escalações

Fortaleza: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.

Vasco: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Diáz.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 21h30