Corinthians x Ferroviária: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Corinthians e Ferroviária jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.10.25 19h00 Nas quartas de final, o Corinthians goleou o Boca Juniors e a Ferroviária superou o Independiente del Valle (Rafael Zocco/ Ferroviária) Corinthians x Ferroviária disputam hoje, quarta-feira (15/10), pelas semifinais da Copa Libertadores Feminina. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV, CazéTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Corinthians empatou com Independiente del Valle por 1 a 1, goleou o Always Ready por 11 a 0, venceu Santa Fe por 1 a 0 e goleou o Boca Juniors por 4 a 0. Já a Ferroviária superou o ADIFFEM por 1 a 0, venceu a Alianza Lima por 2 a 1, empatou sem gols com o Boca Juniors e goleou o Independiente del Valle por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Palmeiras e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Corinthians x Ferroviária: prováveis escalações Corinthians: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana. Ferroviária: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira. FICHA TÉCNICA Corinthians x Ferroviária Copa Libertadores da América de Futebol Feminino Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Ferroviária jogos de hoje Libertadores Feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Corinthians x Ferroviária: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Corinthians e Ferroviária jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Sport e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/10) pelo Brasileirão Mirassol e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07