Corinthians x Ferroviária: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina

Corinthians x Ferroviária disputam hoje, quarta-feira (15/10), pelas semifinais da Copa Libertadores Feminina. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, SporTV, CazéTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Corinthians empatou com Independiente del Valle por 1 a 1, goleou o Always Ready por 11 a 0, venceu Santa Fe por 1 a 0 e goleou o Boca Juniors por 4 a 0.

Já a Ferroviária superou o ADIFFEM por 1 a 0, venceu a Alianza Lima por 2 a 1, empatou sem gols com o Boca Juniors e goleou o Independiente del Valle por 3 a 0.

VEJA MAIS

Corinthians x Ferroviária: prováveis escalações

Corinthians: Carlinha; Bruna Calderán, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Millene. Técnico: Thiago Viana.

Ferroviária: Torrero; Bogarín, Camila Martins e Clavijo; Acevedo, Yastín Jiménez, Valencia e Balmaceda; Anaís Álvarez, Aedo e Acuña. Técnica: Tatiele Silveira.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Ferroviária

Copa Libertadores da América de Futebol Feminino

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 20h