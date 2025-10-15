Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Atlético x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro acumula no Brasileirão 52 pontos, 15 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 40 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Atlético-MG soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Atlético MG x Cruzeiro: prováveis escalações

Galo: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi e Ivan Román (Vitão); Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard e Guilherme Arana; Dudu (Hulk) e Rony (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 21h30