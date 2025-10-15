Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 15.10.25 20h30 O Cruzeiro soma 20 pontos a mais que o Atlético-GM (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Atlético x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro acumula no Brasileirão 52 pontos, 15 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 40 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético-MG soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quarta-feira Sport Recife x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Sport e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Atlético MG x Cruzeiro: prováveis escalações Galo: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi e Ivan Román (Vitão); Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard e Guilherme Arana; Dudu (Hulk) e Rony (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli. Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Cruzeiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Atlético-MG Cruzeiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Santos e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 Série A argentina Corinthians x Ferroviária: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Libertadores Feminina Corinthians e Ferroviária jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.10.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 FUTEBOL Clube do Remo provoca o Paysandu após vitória no Re-Pa com golaço: 'teu pesadelo se chama 33' Leão Azul segue vivo na luta pelo tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão 14.10.25 22h07