O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão

Santos e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Corinthians soma 5 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (X/ @Sudamericana)

Santos x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (15/10), a 28° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos está em 16° lugar no Brasileirão e acumula 7 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 25 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Corinthians é o 12° colocado e soma 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Santos x Corinthians: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA
Santos x Corinthians
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local:Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 15 de outubro de 2025, 21h30

.
