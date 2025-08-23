Atlético Madrid x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga

Atlético Madrid x Elche disputam hoje, sábado (23/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição de La Liga, o Elche empatou com o Betis por 1 a 1, enquanto o Atlético Madrid foi derrotado pelo Espanyol por 2 a 1.

Atlético Madrid x Elche: prováveis escalações

Atlético Madrid: Oblack; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Johnny, Barrios; Thiago Almada, Julián Alvarez e Sorloth.

Elche: Dituro; Núñez, D. Affengruber, Bigas, Petrot; Febas, Aguado, Neto; Valera, Rodríguez e Mendonza.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Elche

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 14h30