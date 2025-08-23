Capa Jornal Amazônia
St. Pauli x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga

St. Pauli e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Borussia somou 25 pontos a mais que St. Pauli na última temporada da Bundesliga (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

St. Pauli x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (23/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 13h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir St. Pauli x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última temporada, Borussia ficou em 4° lugar com 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas.

Já o St. Pauli terminou em 14° lugar e somou 8 vitórias, 8 empates e 18 derrotas.

St. Pauli x Borussia: prováveis escalações

St. Pauli: Vasilj, Wahl, Smith, Nemeth, Saliakas, Sands, Fujita, Sinani, Oppie, Laj, Hountondj. Técnico: Alexander Blessin.

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Gross, Sabitzer, Svensson, Bellingham, Guirassy, Adeyemi. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA
St. Pauli x Borussia Dortmund
Bundesliga
Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, às 10h30

.
