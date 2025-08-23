St. Pauli x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga St. Pauli e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.08.25 12h00 Borussia somou 25 pontos a mais que St. Pauli na última temporada da Bundesliga (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) St. Pauli x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (23/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 13h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir St. Pauli x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última temporada, Borussia ficou em 4° lugar com 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Já o St. Pauli terminou em 14° lugar e somou 8 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado St. Pauli x Borussia: prováveis escalações St. Pauli: Vasilj, Wahl, Smith, Nemeth, Saliakas, Sands, Fujita, Sinani, Oppie, Laj, Hountondj. Técnico: Alexander Blessin. Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Gross, Sabitzer, Svensson, Bellingham, Guirassy, Adeyemi. Técnico: Niko Kovac. FICHA TÉCNICA St. Pauli x Borussia Dortmund Bundesliga Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 23 de agosto de 2025, às 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 St. Pauli Borussia Dortmund jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Atlético Madrid x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Atlético Madrid e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 13h30 Série A italiana Sassuolo x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Sassuolo e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 12h30 Campeonato Alemão St. Pauli x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga St. Pauli e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 12h00 Campeonato Inglês Arsenal x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Arsenal e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00