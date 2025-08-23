Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

RB Bragantino e Fluminense somam a mesma quantidade de vitórias e empates pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

RB Bragantino x Fluminense disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bragantino x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Red Bull Bragantino e Fluminense somam 8 vitórias e 3 empates no Campeonato Brasileiro.

O Fluminense acumula 7 derrotas, 23 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Bragantino soma 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 derrotas pelo Brasileirão.

Bragantino x Fluminense: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho, Praxedes, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Thiago Borbas), Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes (Davi Schuindt) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima; Serna (Keno), Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino x Fluminense
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 16h

Brasileirão 2025

Red Bull Bragantino

fluminense

jogos de hoje
Futebol
.
