Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pelo Brasileirão RB Bragantino e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.08.25 15h00 RB Bragantino e Fluminense somam a mesma quantidade de vitórias e empates pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) RB Bragantino x Fluminense disputam hoje, sábado (23/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Red Bull Bragantino e Fluminense somam 8 vitórias e 3 empates no Campeonato Brasileiro. O Fluminense acumula 7 derrotas, 23 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bragantino soma 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 derrotas pelo Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bragantino x Fluminense: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho, Praxedes, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Thiago Borbas), Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes (Davi Schuindt) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima; Serna (Keno), Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 16h