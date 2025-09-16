Juventus x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Juventus e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 15h00 Borussia Dortmund vem de uma vitória de 2 a 0 sobre Heidenheim. Já o Juventus superou o Inter de Milão por 4 a 3 em seu último jogo (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Juventus x Borussia Dortmund disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventus x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Juventus venceu Parma por 2 a 0, superou Genoa por 1 a 0 e venceu o Inter de Milão por 4 a 3. Já o Borussia empatou com o St. Pauli por 3 a 3, goleou Union Berlin por 3 a 0 e superou o Heidenheim por 2 a 0. Juventus x Borussia: prováveis escalações Juventus: Di Gregorio; Federico Gatti, Bremer e Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Locatelli, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Koopmeiners, Kenan Yildiz e Jonathan David (Lois Openda). Técnico: Igor Tudor. Borussia: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton e Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac. FICHA TÉCNICA Juventus x Borussia Dortmund Champions League Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h 