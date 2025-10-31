Sporting x Alverca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Liga Portugal Sporting e Alverca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 31.10.25 16h00 O Sporting soma 12 pontos a mais que o Alverca na Liga Portugal (Facebook/ @SportingCP) Sporting x Alverca disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 10° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sporting é o vice-líder da Liga Portugal e soma 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 23 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Português. Já a Alverca ocupa a 12° posição com 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Getafe x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) por La Liga Getafe e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Sporting x Alverca: prováveis escalações Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Hjulmand e João Simões; Catamo, Francisco Trincão e Pote; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges. Alverca: André Gomes; Kaiky Naves, Sergi e Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Amorim e Chissumba; Lincoln, Marezi e Lucas Figueiredo. Técnico: Custódio. FICHA TÉCNICA Sporting x Alverca Campeonato Português Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alverca Sporting Campeonato Português jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15