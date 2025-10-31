Sporting x Alverca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Liga Portugal

Sporting x Alverca disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 10° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sporting é o vice-líder da Liga Portugal e soma 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 23 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Português.

Já a Alverca ocupa a 12° posição com 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sporting x Alverca: prováveis escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Hjulmand e João Simões; Catamo, Francisco Trincão e Pote; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Alverca: André Gomes; Kaiky Naves, Sergi e Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Amorim e Chissumba; Lincoln, Marezi e Lucas Figueiredo. Técnico: Custódio.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Alverca

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Rio Maior, em Portugal

Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 17h15