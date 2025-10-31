Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 31.10.25 20h35 O Criciúma soma 15 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC) Ferroviária x Criciúma disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x Criciúma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Ferroviária está em 15° lugar na Série B e acumula 8 vitórias, 15 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série B do Campeonato. Já o Criciúma ocupa a 6° posição com 15 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 44 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Ferroviária x Criciúma: prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Tárik, Alencar e Netinho; Juninho, Fabrício Daniel e Carlão. Criciúma: Alisson; Leo Mana, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, M. Trindade, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. FICHA TÉCNICA Ferroviária x Criciúma Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP) Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 21h35 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ferroviária criciúma jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15