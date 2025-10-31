Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B

Ferroviária x Criciúma disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Ferroviária está em 15° lugar na Série B e acumula 8 vitórias, 15 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série B do Campeonato.

Já o Criciúma ocupa a 6° posição com 15 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 44 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Ferroviária x Criciúma: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Tárik, Alencar e Netinho; Juninho, Fabrício Daniel e Carlão.

Criciúma: Alisson; Leo Mana, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, M. Trindade, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 21h35