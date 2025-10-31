Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 31.10.25 7h00 Coritiba e CRB jogarão pela Série B às 19h (JP Pacheco/ Coritiba) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (31/10), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português. Às 16h30, o Borussia Dortmund jogará contra o Augsburg pela Bundesliga. Já às 19h, o Atlético GO enfrentará o Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro . Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Augsburg x Borussia Dortmund - 16h30 - SporTV, XSports, CazéTV e OneFootball Campeonato Argentino San Lorenzo x Deportivo Riestra - 19h - AFA Play Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play Instituto x Rosario Central - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB - 19h - Disney+ Atlético-GO x Paysandu - 19h - Disney+ Ferroviária x Criciúma - 21h35 - Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Girona - 17h - Disney+ Campeonato Português Sporting x Alverca - 17h15 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Akhdoud x Al Najma - 10h40 - Sem informações Al Hilal x Al Shabab - 11h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Hazem - 14h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Ausgburg e Borussia; veja o horário O jogo entre Augsburg x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Sporting e Alverca; veja o horário O jogo entre Sporting x Alverca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Criciúma; veja o horário O jogo entre Ferroviária x Criciúma terá transmissão ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35. Onde assistir ao jogo de Atlético e Paysandu; veja o horário O jogo entre Atlético-GO x Paysandu terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão SporTV 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 17h - Getafe x Girona - La Liga 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português 19h - Coritiba x CRB - Série B do Brasileirão 19h - Atlético-GO x Paysandu - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 