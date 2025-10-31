Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Coritiba e CRB jogarão pela Série B às 19h (JP Pacheco/ Coritiba)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (31/10), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português​.

Às 16h30, o Borussia Dortmund jogará contra o Augsburg pela Bundesliga. Já às 19h, o Atlético GO enfrentará o Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro .

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Augsburg x Borussia Dortmund - 16h30 - SporTV, XSports, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. San Lorenzo x Deportivo Riestra - 19h - AFA Play
  2. Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play
  3. Instituto x Rosario Central - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Coritiba x CRB - 19h - Disney+
  2. Atlético-GO x Paysandu - 19h - Disney+
  3. Ferroviária x Criciúma - 21h35 - Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Girona - 17h - Disney+

Campeonato Português

  1. Sporting x Alverca - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Akhdoud x Al Najma - 10h40 - Sem informações
  2. Al Hilal x Al Shabab - 11h50 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Ettifaq x Al Hazem - 14h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Ausgburg e Borussia; veja o horário

O jogo entre Augsburg x Borussia Dortmund  terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Sporting e Alverca; veja o horário

O jogo entre Sporting x Alverca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Criciúma; veja o horário

O jogo entre Ferroviária x Criciúma terá transmissão ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Paysandu; veja o horário

O jogo entre Atlético-GO x Paysandu terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português
  2. 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 17h - Getafe x Girona - La Liga
  2. 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português
  3. 19h - Coritiba x CRB - Série B do Brasileirão
  4. 19h - Atlético-GO x Paysandu - Série B do Brasileirão
  5. 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

.
