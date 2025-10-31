Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (31/10), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português​.

Às 16h30, o Borussia Dortmund jogará contra o Augsburg pela Bundesliga. Já às 19h, o Atlético GO enfrentará o Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro .

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Augsburg x Borussia Dortmund - 16h30 - SporTV, XSports, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

San Lorenzo x Deportivo Riestra - 19h - AFA Play Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play Instituto x Rosario Central - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x CRB - 19h - Disney+ Atlético-GO x Paysandu - 19h - Disney+ Ferroviária x Criciúma - 21h35 - Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Girona - 17h - Disney+

Campeonato Português

Sporting x Alverca - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Akhdoud x Al Najma - 10h40 - Sem informações Al Hilal x Al Shabab - 11h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Hazem - 14h30 - Sem informações

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão

SporTV

16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

17h - Getafe x Girona - La Liga 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português 19h - Coritiba x CRB - Série B do Brasileirão 19h - Atlético-GO x Paysandu - Série B do Brasileirão 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.