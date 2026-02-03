Dhamk x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pelo Campeonato Saudita Damac e Al Kholood jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 03.02.26 11h40 Al Kholood soma 4 pontos a mais que Damac no Campeonato Saudita (X/ @AlKholoodClub) Damac x Al Kholood disputam hoje, terça-feira (03/02), a 20° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h40 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dhamk x Al-Kholood ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h40 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Dhamk acumula na Série A saudita um total de 11 pontos, 1 vitória, 8 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Saudita. Já Al Kholood soma apenas 15 pontos, 5 vitórias, 13 derrotas, 25 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Damac x Al-Kholood: prováveis escalações Dhamk: Sem informações. Al Kholood: Sem informações. FICHA TÉCNICA Dhamk x Al Kholood Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 12h40 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dhamk Al Kholood jogos de hoje Campeonato Saudita Damac COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00