O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Dhamk x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pelo Campeonato Saudita

Damac e Al Kholood jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Kholood soma 4 pontos a mais que Damac no Campeonato Saudita (X/ @AlKholoodClub)

Damac x Al Kholood disputam hoje, terça-feira (03/02), a 20° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h40 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Dhamk x Al-Kholood ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h40 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Dhamk acumula na Série A saudita um total de 11 pontos, 1 vitória, 8 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Saudita.

Já Al Kholood soma apenas 15 pontos, 5 vitórias, 13 derrotas, 25 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Damac x Al-Kholood: prováveis escalações

Dhamk: Sem informações.

Al Kholood: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Dhamk x Al Kholood
Campeonato Saudita
Local: Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita
Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 12h40

