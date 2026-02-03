Al-Ettifaq x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelo Campeonato Saudita

Al Ettifaq x Al-Taawon disputam hoje, terça-feira (03/02), a 20° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ettifaq x Al-Taawon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Taawon é o 5° colocado da Série A saudita e acumula 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 36 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Al Ettifaq está em 7° lugar e soma 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados e 30 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Al-Ettifaq x Al Taawon: prováveis escalações

Al Ettifaq: Sem informações.

Al Taawon: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ettifaq x Al Taawon

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 14h30