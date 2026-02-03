Leverkusen x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa da Alemanha

Leverkusen x St Pauli disputam hoje, terça-feira (03/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x St. Pauli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atualmente, o Leverkusen é o 6° colocado da Bundesliga e acumula 11 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o St. Pauli é o vice-lanterna do Campeonato Alemão e soma 3 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da competição.

O Borussia Dortmundo venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 durante o último sábado (29/11), em partida válida pela Bundesliga.

VEJA MAIS

Leverkusen x St Pauli: prováveis escalações

Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Bade, Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Maza, Poku, Schick.

St. Pauli: Voll, Wahl, Robatsch, Mets, Stevens, Fujita, Rasmussen, Irvine, Oppie, Kaars, Jones.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x St. Pauli

Copa da Alemanha

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 16h45