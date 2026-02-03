Leverkusen x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pela Copa da Alemanha Leverkusen e St Pauli jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 03.02.26 15h45 Leverkusen soma 21 pontos a mais que o Saint Pauli no Campeonato Alemão (X/ @bayer04_en) Leverkusen x St Pauli disputam hoje, terça-feira (03/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leverkusen x St. Pauli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Atualmente, o Leverkusen é o 6° colocado da Bundesliga e acumula 11 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o St. Pauli é o vice-lanterna do Campeonato Alemão e soma 3 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da competição. O Borussia Dortmundo venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 durante o último sábado (29/11), em partida válida pela Bundesliga. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Leverkusen x St Pauli: prováveis escalações Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Bade, Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Maza, Poku, Schick. St. Pauli: Voll, Wahl, Robatsch, Mets, Stevens, Fujita, Rasmussen, Irvine, Oppie, Kaars, Jones. FICHA TÉCNICA Bayer Leverkusen x St. Pauli Copa da Alemanha Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave St. Pauli St Pauli Bayer Leverkusen jogos de hoje Copa da Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00