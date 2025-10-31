Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com Belém cotada, presidente da CBF fala sobre possibilidade da final da Libertadores ser no Brasil

Samir Xaud destacou que a Conmebol é a organizadora do evento e que, até o momento, Lima, no Peru, está confirmada como sede

O Liberal
fonte

Presidente confirmou Belém e Brasília entre as opções (Divulgação/ Instagram @federacaororaimensedefutebol)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, falou sobre a possibilidade de a final da Libertadores 2025 ser realizada no Brasil, após a confirmação de uma decisão 100% brasileira. Até o momento, a partida entre Flamengo e Palmeiras está marcada para o dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru, mas, diante da onda de violência no país, o dirigente brasileiro destacou que a entidade pode articular uma mudança de sede.

“Por enquanto, é Lima. É uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira, agora nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. Se os clubes se manifestarem, tiverem a intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas, deixando claro, a competição é organizada pela Conmebol, então ela que define”, declarou Samir Xaud após a goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU, na última quinta-feira (30).

O presidente confirmou que Belém e Brasília se ofereceram para receber a decisão, mas destacou que ainda não houve contato direto entre as cidades, os clubes e a CBF.

“Foram as duas cidades que se ofereceram, que se manifestaram. Mas a gente tem que aguardar os clubes se manifestarem em relação a isso, se têm esse desejo ou não. E, se tiver esse desejo, a CBF, como instituição máxima do futebol brasileiro, vai encabeçar isso e ajudar nesse diálogo”, completou o presidente.

Conforme informações divulgadas pelo jornalista e colunista do O Globo, Diogo Dantas, a Conmebol não trabalha mais com a possibilidade de mudar o local da final da Libertadores. A entidade máxima do futebol sul-americano chegou a cogitar a alteração da sede por conta da crise política e da escalada de violência no Peru, mas, até o momento, o estádio Monumental de Lima segue confirmado como palco da grande final entre Flamengo e Palmeiras. 

Cenário no Peru

Desde a destituição da presidente Dina Boluarte, no último dia 10, sob a acusação de “incapacidade moral”, o presidente interino José Jerí assumiu o poder e, na semana passada, decretou estado de emergência de 30 dias em Lima e na província vizinha de Callao. A medida permite que as Forças Armadas atuem nas ruas ao lado da Polícia Nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

.
