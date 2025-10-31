Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras Estadão Conteúdo 31.10.25 1h47 Desde que chegou ao Palmeiras, há cinco anos, Abel Ferreira construiu imagens dissonantes em campo, na Academia de Futebol e nas entrevistas coletivas. O português reclamão à beira do gramado se transforma em um perfil emotivo, principalmente quando fala de família e quando consegue feitos improváveis, como a goleada sobre a LDU por 4 a 0 que classificou a equipe alviverde a mais uma final de Libertadores. Abel não escondeu o choro ao falar da filha, que foi para Portugal cursar o ensino superior. Também enalteceu o papel da família que tem no seu entorno no centro de treinamentos do Palmeiras. "Família para mim é a base. Chorei e estou chorando, mas não gosto de mostrar minha parte fraca. É um alívio (a classificação)", disse o português. O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira. Sua principal missão seria fazer com que os atletas compreendessem o plano e ganhassem motivação após três jogos seguidos sem vitória. "O nunca é um combustível para nós", afirmou. Abel precisava surpreender o adversário, por isso montou uma linha com três zagueiros, apoiados por um único volante (Andreas Pereira), que teriam a tarefa de municiar um ataque formado por seis atletas. "Eu tinha de arranjar algo que os fizesse acreditar que seria possível. O primeiro a se fazer é inspirar as pessoas que trabalham contigo. Rezei todos esses dias. Deus me disse que não adianta rezar, porque os adversários também rezam. É muito trabalho e preparação. Foi um jogo tático e mental. Escalamos a montanha, só vitórias e uma única derrota", acrescentou. A "noite mágica" só foi possível graças a um elenco afinado, com apoio da torcida em um jogo com muito mais acertos do que erros. "Magia tem a ver com o que você acredita. Eu não conhecia o Palmeiras antes de cruzar o Atlântico. O que me fez vir aqui é acreditar sem ver. Tem a ver também com o seu trabalho e com transformar tudo o que fazemos no CT em uma noite como hoje." No dia em que completou cinco anos no Palmeiras, o português revelou o que diria ao "moleque" Abel de 2020. "Eu diria a esse moleque, que nunca foi o melhor aluno, o melhor jogador e nem o melhor treinador, 'não deixe que você mesmo seja o seu bloqueio. Parabéns pela ousadia, por desafiar seus próprios limites'". O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para medir forças com o Juventude e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em Caxias do Sul. A decisão da Libertadores, contra o Flamengo, está agendada para 29 de novembro, em Lima. 