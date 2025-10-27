Gluck Paul comenta possibilidade de Belém receber a final da Libertadores Dirigente paraense confirma que Belém foi oferecida à Conmebol Iury Costa 27.10.25 18h15 Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF e vice da CBF. (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF) A cidade de Belém pode entrar no mapa do futebol sul-americano e receber a final da Copa Libertadores de 2025, caso a Conmebol decida alterar a sede do evento, originalmente marcada para Lima, no Peru. A possibilidade foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao Grupo Liberal. “Belém já foi por nós oferecida à Conmebol e à CBF. A gente usa um argumento muito forte, que seria também uma ação simbólica da Conmebol de homenagear a COP 30. Fazer o jogo na Amazônia seria representativo. Afinal de contas, o Peru também é amazônico”, explicou o dirigente. O Peru enfrenta um momento delicado. O presidente José Jerí decretou estado de emergência em Lima, na última quarta-feira (23), em resposta à onda de criminalidade e aos protestos que pedem medidas contra a violência. A medida tem validade de 30 dias, terminando antes da decisão da Libertadores, marcada para 29 de novembro, mas o cenário de instabilidade levanta dúvidas sobre a manutenção da capital peruana como sede. Gluck Paul afirmou que o Governo do Pará e a FPF têm atuado em conjunto para oferecer Belém como destino de grandes eventos esportivos, destacando o Mangueirão como um dos trunfos da candidatura. “O Mangueirão é um estádio extremamente moderno, dotado de tudo que a FIFA e a Conmebol exigem. A gente tem uma política de sempre trazer grandes eventos para Pará”, disse. “Brasília também se candidatou e tem o trunfo de ser mais central, mas a gente acredita na força simbólica de realizar um jogo dessa magnitude na Amazônia”, completou. Mangueirão pode ser palco da final da Libertadores (Carlos Tavares / Agência Pará) Além do peso simbólico, o dirigente ressaltou que sediar um evento desse porte gera impacto econômico e visibilidade nacional. Segundo ele, parte da arrecadação fica no estado e é revertida em investimentos nas categorias de base. “Um percentual da renda fica com a gente, é 5%. Num jogo que arrecada R$ 12 milhões, é uma receita significativa. Além disso, você coloca Belém no mapa: traz toda a mídia esportiva, movimenta o turismo e projeta o nome do Pará no cenário nacional”, destacou Gluck Paul. A Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de mudança de sede. Em 2019, a entidade viveu situação semelhante e transferiu a final entre Flamengo e River Plate de Santiago (Chile) para Lima, também por motivos de segurança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave belém mangueirão libertadores 2025 final da libertadores 2025 ricardo gluck paul fpf cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES AGORA SIM! FIVB confirma equipes que disputarão o Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro 27.10.25 19h56 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. 27.10.25 18h03 Flamengo Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos Sinistro aconteceu no município de Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (27/10) 27.10.25 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00