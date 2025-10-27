Gluck Paul comenta possibilidade de Belém receber a final da Libertadores

A cidade de Belém pode entrar no mapa do futebol sul-americano e receber a final da Copa Libertadores de 2025, caso a Conmebol decida alterar a sede do evento, originalmente marcada para Lima, no Peru. A possibilidade foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao Grupo Liberal.

“Belém já foi por nós oferecida à Conmebol e à CBF. A gente usa um argumento muito forte, que seria também uma ação simbólica da Conmebol de homenagear a COP 30. Fazer o jogo na Amazônia seria representativo. Afinal de contas, o Peru também é amazônico”, explicou o dirigente.

O Peru enfrenta um momento delicado. O presidente José Jerí decretou estado de emergência em Lima, na última quarta-feira (23), em resposta à onda de criminalidade e aos protestos que pedem medidas contra a violência. A medida tem validade de 30 dias, terminando antes da decisão da Libertadores, marcada para 29 de novembro, mas o cenário de instabilidade levanta dúvidas sobre a manutenção da capital peruana como sede.

Gluck Paul afirmou que o Governo do Pará e a FPF têm atuado em conjunto para oferecer Belém como destino de grandes eventos esportivos, destacando o Mangueirão como um dos trunfos da candidatura.

“O Mangueirão é um estádio extremamente moderno, dotado de tudo que a FIFA e a Conmebol exigem. A gente tem uma política de sempre trazer grandes eventos para Pará”, disse. “Brasília também se candidatou e tem o trunfo de ser mais central, mas a gente acredita na força simbólica de realizar um jogo dessa magnitude na Amazônia”, completou.

Mangueirão pode ser palco da final da Libertadores (Carlos Tavares / Agência Pará)

Além do peso simbólico, o dirigente ressaltou que sediar um evento desse porte gera impacto econômico e visibilidade nacional. Segundo ele, parte da arrecadação fica no estado e é revertida em investimentos nas categorias de base.

“Um percentual da renda fica com a gente, é 5%. Num jogo que arrecada R$ 12 milhões, é uma receita significativa. Além disso, você coloca Belém no mapa: traz toda a mídia esportiva, movimenta o turismo e projeta o nome do Pará no cenário nacional”, destacou Gluck Paul.

A Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de mudança de sede. Em 2019, a entidade viveu situação semelhante e transferiu a final entre Flamengo e River Plate de Santiago (Chile) para Lima, também por motivos de segurança.