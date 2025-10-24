Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025

O Pará pode receber mais um grande evento esportivo no final do próximo mês. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, o Governo do Pará ofereceu Belém à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para sediar a final da Copa Libertadores de 2025. A entidade estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país.

De acordo com Gluck Paul, Belém vive um momento propício para a realização de grandes eventos neste ano. Segundo ele, a FPF enviará, ainda nesta sexta-feira (24), um ofício à Conmebol reforçando a disponibilidade da cidade.

“Temos estádio e a COP30 em novembro. Isso será uma realização extraordinária. Faria todo o sentido a decisão ser aqui, e queremos ser uma opção para a Conmebol”, avalia Ricardo.

O Núcleo de Esportes de O Liberal solicitou ao Governo do Estado mais detalhes sobre o processo de oferta de Belém como sede da final da Libertadores de 2025 e aguarda retorno.

Condições no Peru

Restando pouco mais de um mês para a final, a Conmebol ainda não se manifestou sobre uma possível mudança de sede. Lima entrou em estado de emergência nesta quarta-feira. José Jerí, presidente do Peru, fez o anúncio com o objetivo de conter a onda de protestos que atinge a capital. O decreto tem validade de 30 dias e se encerra antes da final da Libertadores, marcada para 29 de novembro.

Em 2019, a Conmebol passou por uma situação semelhante e precisou alterar o local da decisão. A final entre Flamengo e River Plate, inicialmente marcada para Santiago, no Chile, foi transferida justamente para Lima no mesmo mês, devido à onda de protestos que interrompeu o futebol chileno.

Belém tem apelo internacional

Botafogo foi o último campeão da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

De acordo com Gluck Paul, um dos principais diferenciais de Belém em relação a outras possíveis sedes é o seu caráter ambiental. A cidade receberá a conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP30) e estará sob os olhos do mundo por duas semanas em novembro. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas, de 162 países, participem do evento.

Para receber esse público, Belém passou por uma série de obras de reestruturação e mobilidade urbana. Parte da frota de transporte público foi renovada, novos espaços de convivência foram inaugurados, a rede hoteleira foi ampliada e o aeroporto internacional foi revitalizado.

Além disso, a final da Libertadores será disputada cerca de uma semana após o encerramento da COP30. Segundo Gluck Paul, o Governo aposta nesse intervalo para oferecer um evento com ainda mais visibilidade internacional e a estrutura necessária.

Questões esportivas

A estrutura, no entanto, não será o único fator avaliado pela Conmebol caso decida mudar a sede da final. As equipes classificadas também terão peso importante na escolha. No momento, o torneio está nas semifinais, com dois brasileiros na disputa: Palmeiras e Flamengo. O Verdão perdeu o jogo de ida para a LDU-EQU, fora de casa, por 3 a 0, enquanto o Mengão venceu o Racing-ARG na primeira partida, no Rio, por 1 a 0.

Caso equatorianos e argentinos avancem à decisão, dificilmente o Brasil receberá o confronto, por questões logísticas. As chances, porém, aumentam consideravelmente se Palmeiras e Flamengo fizerem a final. Os jogos de volta das semifinais, que definirão os finalistas, serão realizados na próxima semana.

Outras experiências

Flamengo conquista Supercopa Rei em cima do Botafogo no Mangueirão (Thiago Gomes/ O Liberal)

Belém já recebeu, nos últimos dois anos, dois eventos de futebol de grande porte, ambos no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O primeiro foi a partida entre Brasil e Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que terminou com vitória brasileira por 5 a 1 e público de 48.183 torcedores.

O segundo evento foi a Supercopa Rei, disputada no início de 2025, entre Flamengo e Botafogo. O jogo terminou com vitória rubro-negra por 3 a 1, ingressos esgotados e mais de 45 mil pessoas no estádio.