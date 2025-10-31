Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B

Coritiba x CRB disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba lidera a Série B e soma um total de 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o CRB ocupa a 8° posição e acumula 15 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 41 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Coritiba x CRB: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Machado, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier e Clayson (Gustavo Coutinho).

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 19h