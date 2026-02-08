Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 08.02.26 12h30 O Bayern soma 9 pontos a mais que o Hoffenheim na Bundesliga (X/ @FCBayern) Bayern de Munique x Hoffenheim disputam hoje, domingo (08/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Hoffenheim ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, OneFootball, SporTV e CazéTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e acumula 16 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 74 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Hoffenheim está em 3° lugar com 13 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 43 gols marcados e 23 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Alemão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Bayern x Hoffenheim: prováveis escalações Bayern: Neuer; Stanisic, Kim Min-jae, Upamecano e Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala (Karl) e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. Hoffenheim: Oliver Baumann; Coufal, Kabak, Hranác e Hajdari; Avdullahu, Kramaric e Promel; Lemperle, Asllani, Bazoumana Touré. Técnico: Christian Ilzer. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Hoffenheim Bundesliga 2026 Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Hoffenheim Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54