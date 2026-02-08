Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga

Bayern de Munique x Hoffenheim disputam hoje, domingo (08/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Hoffenheim ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, OneFootball, SporTV e CazéTV, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e acumula 16 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 74 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Hoffenheim está em 3° lugar com 13 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 43 gols marcados e 23 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Alemão.

Bayern x Hoffenheim: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Stanisic, Kim Min-jae, Upamecano e Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala (Karl) e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Hoffenheim: Oliver Baumann; Coufal, Kabak, Hranác e Hajdari; Avdullahu, Kramaric e Promel; Lemperle, Asllani, Bazoumana Touré. Técnico: Christian Ilzer.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Hoffenheim

Bundesliga 2026

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, às 13h30