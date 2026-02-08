Capa Jornal Amazônia
Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League

Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Manchester City soma 8 pontos a mais que o Liverpool na Premier League (X/ @ManCity)

Liverpool x Manchester City disputam hoje, domingo (08/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Liverpool x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool é o 6° colocado da Premier League e acumula 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Manchester City é o vice-líder com 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 49 gols marcados e 23 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Liverpool x City: prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Manchester: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e O'Reilly; Cherki, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA
Liverpool x Manchester City
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra
Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 13h30

