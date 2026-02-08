Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 08.02.26 12h30 O Manchester City soma 8 pontos a mais que o Liverpool na Premier League (X/ @ManCity) Liverpool x Manchester City disputam hoje, domingo (08/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool x City ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Liverpool é o 6° colocado da Premier League e acumula 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Manchester City é o vice-líder com 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 49 gols marcados e 23 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Liverpool x City: prováveis escalações Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot. Manchester: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e O'Reilly; Cherki, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Liverpool x Manchester City Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Liverpool jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54