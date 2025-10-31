Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. Caio Maia 31.10.25 15h13 Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu procurou o técnico Hélio dos Anjos, que atualmente comanda o Náutico, em busca de um acordo. O clube bicolor foi condenado, em primeira instância, a pagar mais de R$ 2 milhões referentes a pagamentos atrasados da última passagem do treinador na Curuzu. A advogada de Hélio dos Anjos, Manoella Costa, confirmou a informação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo a advogada, não houve reunião com membros do clube, apenas um breve contato. A defesa de Hélio dos Anjos respondeu positivamente sobre a possibilidade de um acordo. O jurídico do Paysandu ficou de retomar o contato para iniciar as tratativas, mas, até o momento, não houve retorno. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para obter um posicionamento oficial do clube sobre o assunto. No entanto, até o momento da publicação desta matéria, não obteve retorno. Hélio dos Anjos conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada com o Náutico. O acesso do Timbu foi confirmado depois que o venceu o Brusque por 2 a 1 no estádio dos Aflitos, e a Ponte Preta derrotou o Guarani no clássico de Campinas. Atualmente, o Papão é o último colocado da tabela e tem 99% de chance de ser rebaixado. Com uma campanha ruim, o time conquistou, até o momento, apenas 27 pontos. A equipe ainda não está rebaixada, mas precisa vencer as próximas quatro partidas que restam. Processo na Justiça A decisão judicial, proferida em 31 de março, adicionou um novo capítulo à disputa. O desentendimento começou após a saída conturbada de Hélio dos Anjos do Paysandu, em setembro de 2024. O treinador moveu uma ação contra o clube, cobrando aproximadamente R$ 2,6 milhões. Os valores incluíam salários atrasados, reembolso de passagens, premiações, verbas rescisórias e direitos de imagem. A Justiça reconheceu parte das reivindicações de Hélio dos Anjos. Com isso, o clube foi obrigado a pagar cerca de R$ 2,075 milhões. História no Papão Hélio dos Anjos tem um total de três passagens pelo Paysandu. A primeira foi mais curta, em 2002. As passagens seguintes ocorreram entre 2019 e 2020, e a última, entre 2023 e 2024. Na sua última passagem, o treinador disputou 61 jogos. Ele acumulou 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates. Hélio dos Anjos obteve um aproveitamento de 52,4% no comando da equipe bicolor. Ele também conquistou o acesso para a Série B e os títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde com o time alviceleste. 