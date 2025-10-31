Getafe x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) por La Liga

Getafe x Girona disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Getafe x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Girona é o lanterna de La Liga e acumula 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Getafe ocupa a 10° posição com 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Getafe x Girona: prováveis escalações

Getafe: Soria; Femenia, Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Liso, Milla, Arambarri, Juanmi; Mayoral.

Girona: Gazzaniga; A Martinez, Reis, Cego, Moreno; Gil, Martin, Witsel, Roca; Vanat, Stuani.

FICHA TÉCNICA

Getafe x Girona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha

Data/Horário: 31 de outubro de 2025, 17h