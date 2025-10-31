Augsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Bundesliga

Augsburg x Borussia Dortmund disputam hoje, sexta-feira (31/10), a 9° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Augsburg x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Augsburg é o 15° colocado da Bundesliga e acumula 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 12 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Borussia Dortmund ocupa o 4° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Augsburg x Borussia: prováveis escalações

Augsburg: Dahmen; Jakic, Matsima, Banks; Fellhauer, Rexhbeçaj, Massengo, Rieder, Claude-Maurice, Giannoulis; Kömür. Técnico: Sandro Wagner.

Borussia: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier, Guirassy.. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Augsburg x Borussia Dortmund

Bundesliga

Local: SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha

Data/Horário: 31 de outubro de 2025, às 16h30