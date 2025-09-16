Real Madrid x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions League

Real Madrid x Olympique de Marseille disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Olympique goleou o Paris FC por 5 a 2, perdeu para o Lyon por 1 a 0 e goleou o Lorient-Bretagne por 4 a 0.

Já o Real Madrid goleou o Oviedo por 3 a 0, venceu o Mallorca por 2 a 1 e superou o Real Sociedad por esse mesmo placar.

Real Madrid x Olympique: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold), Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Valverde) e Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Olympique: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Garcia; Angel Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Olympique de Marselha

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha

Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h