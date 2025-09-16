Real Madrid x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions League Real Madrid e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 15h00 Em seus últimos jogos, o Olympique goleou o Lorient por 4 a 0, enquanto o Madrid superou Real Sociedad por 2 a 1 (Facebook/ @OlympiqueMarseilleENG) Real Madrid x Olympique de Marseille disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Olympique ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Olympique goleou o Paris FC por 5 a 2, perdeu para o Lyon por 1 a 0 e goleou o Lorient-Bretagne por 4 a 0. Já o Real Madrid goleou o Oviedo por 3 a 0, venceu o Mallorca por 2 a 1 e superou o Real Sociedad por esse mesmo placar. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/9) pela Champions League Tottenham e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Real Madrid x Olympique: prováveis escalações Real Madrid: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold), Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Valverde) e Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso. Olympique: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Garcia; Angel Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Olympique de Marselha Champions League Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid olympique de Marseille jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL E FÉ Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará 16.09.25 21h33 CHAPÉU Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro 16.09.25 20h43 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 20h35 PARA A SANTA Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda. 16.09.25 20h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Lanús marca no fim do jogo e complica a situação do Fluminense na Sul-Americana 16.09.25 23h48 LEÃO Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) 16.09.25 22h53 PREPARAÇÃO Bryan Borges traça caminho para vencer o Goiás: 'Temos que aproveitar isso' Lanterna da Série B com 22 pontos, Paysandu encara o vice-líder Goiás, que terá sete desfalques, neste sábado (20), às 16h, na Serrinha. Jogador afirma que equipe encara a partida como “uma final” e destaca evolução do time. 16.09.25 20h04 Futebol Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro 31.01.25 18h47