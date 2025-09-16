Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/9) pela Champions League

Tottenham x Villarreal disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Tottenham venceu o City por 2 a 0, perdeu para o Bournemouth por 1 a 0 e goleou o West Ham por 3 a 0.

Já o Villarreal goleou o Girona por 5 a 0, empatou com o Celta de Vigo por 1 a 1 e perdeu para o Atlético Madrid por 2 a 0.

Tottenham x Villarreal: prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Udogie; Pape Sarr, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xabi Simons e Richarlison. Técnico: Graham Potter.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga e Sergi Cardona; Pape Gueye, Dani Parejo, Alberto Moleiro e Nicolás Pépé; Ayoze Perez e Geoges Mikautadze. Técnico: Marcelino Toral.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Villarreal

Champions League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h