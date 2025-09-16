Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/9) pela Champions League Tottenham e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 15h00 Em seus últimos jogos, o Tottenham goleou o West Ham por 3 a 0 e o Villarreal perdeu para o Atlético Madrid por 2 a 0 (X/ @SpursOfficial) Tottenham x Villarreal disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tottenham x Villarreal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Tottenham venceu o City por 2 a 0, perdeu para o Bournemouth por 1 a 0 e goleou o West Ham por 3 a 0. Já o Villarreal goleou o Girona por 5 a 0, empatou com o Celta de Vigo por 1 a 1 e perdeu para o Atlético Madrid por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Tottenham x Villarreal: prováveis escalações Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Udogie; Pape Sarr, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xabi Simons e Richarlison. Técnico: Graham Potter. Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga e Sergi Cardona; Pape Gueye, Dani Parejo, Alberto Moleiro e Nicolás Pépé; Ayoze Perez e Geoges Mikautadze. Técnico: Marcelino Toral. FICHA TÉCNICA Tottenham x Villarreal Champions League Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tottenham Villarreal jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 20h35 Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 18h30 Copa Sul-Americana Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana Lanús e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00