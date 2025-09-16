Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Fluminense jogará contra o Lanús pela Copa Sulamericana (X/ @SudamericanaBR)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (16/09), incluem partidas pela Série B do Campeonato BrasileiroChampions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Champions League da AFC.

Às 16h, Juventus jogará contra Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sulamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Atlético GO x Avaí - 19h30 - SportyNet, Kwai e Disney+
  2. Chapecoense x Athletico PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Champions League

  1. PSV x Union St. Gilloise - 13h45 - Space e Max
  2. Athletic Bilbao x Arsenal - 13h45 - TNT e Max
  3. Tottenham x Villarreal - 16h - Space e Max
  4. Real Madrid x Olympique de Marseille - 16h - SBT, TNT e Max
  5. Benfica x Qarabag - 16h - Max
  6. Juventus x Borussia Dortmund - 16h - Max

Champions League da Ásia

  1. Melbourne City x Sanfrecce Hiroshima - 04h45 - Sem informações
  2. Gangwon x Shanghai Shenhua - 07h - Sem informações
  3. Zelvia x Seoul - 07h - Sem informações
  4. Buriram United x Johor - 09h15 - Sem informações
  5. Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações
  6. Al Hilal x Al Duhail - 15h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa Libertadores da América

  1. Vélez Sarsfield x Racing - 19h - Paramount+

Copa Sul-Americana

  1. Lanús x Fluminense - 21h30 - SBT e Paramount+

Onde assistir ao jogo do Fluminense na Copa Sulamericana; veja o horário

O jogo entre Lanús x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Villarreal; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Villarreal terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Olympique; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Juventus e Borussia; veja o horário

O jogo entre Juventus x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League
  2. 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League
  2. 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League

ESPN

  1. 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia
  2. 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - PSV x Union St. Gilloise - Champions League
  2. 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League
  3. 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League
  4. 16h - Tottenham x Villarreal - Champions League
  5. 16h - Benfica x Qarabag - Champions League
  6. 16h - Juventus x Borussia Dortmund - Champions League

Disney+

  1. 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia
  2. 19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão
  3. 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Libertadores
  2. 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana

SportyNet

  1. 19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
