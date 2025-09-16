Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 16.09.25 7h00 Às 21h30, o Fluminense jogará contra o Lanús pela Copa Sulamericana (X/ @SudamericanaBR) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (16/09), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Champions League da AFC. Às 16h, Juventus jogará contra Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sulamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Atlético GO x Avaí - 19h30 - SportyNet, Kwai e Disney+ Chapecoense x Athletico PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Champions League PSV x Union St. Gilloise - 13h45 - Space e Max Athletic Bilbao x Arsenal - 13h45 - TNT e Max Tottenham x Villarreal - 16h - Space e Max Real Madrid x Olympique de Marseille - 16h - SBT, TNT e Max Benfica x Qarabag - 16h - Max Juventus x Borussia Dortmund - 16h - Max Champions League da Ásia Melbourne City x Sanfrecce Hiroshima - 04h45 - Sem informações Gangwon x Shanghai Shenhua - 07h - Sem informações Zelvia x Seoul - 07h - Sem informações Buriram United x Johor - 09h15 - Sem informações Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações Al Hilal x Al Duhail - 15h15 - ESPN 4 e Disney+ Copa Libertadores da América Vélez Sarsfield x Racing - 19h - Paramount+ Copa Sul-Americana Lanús x Fluminense - 21h30 - SBT e Paramount+ Onde assistir ao jogo do Fluminense na Copa Sulamericana; veja o horário O jogo entre Lanús x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Tottenham e Villarreal; veja o horário O jogo entre Tottenham x Villarreal terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Olympique; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Juventus e Borussia; veja o horário O jogo entre Juventus x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League ESPN 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - PSV x Union St. Gilloise - Champions League 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League 16h - Tottenham x Villarreal - Champions League 16h - Benfica x Qarabag - Champions League 16h - Juventus x Borussia Dortmund - Champions League Disney+ 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Libertadores 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana SportyNet 19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão 