Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (16/09), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Champions League da AFC.

Às 16h, Juventus jogará contra Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, Fluminense enfrentará o Lanús pela Copa Sulamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético GO x Avaí - 19h30 - SportyNet, Kwai e Disney+ Chapecoense x Athletico PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Champions League

PSV x Union St. Gilloise - 13h45 - Space e Max Athletic Bilbao x Arsenal - 13h45 - TNT e Max Tottenham x Villarreal - 16h - Space e Max Real Madrid x Olympique de Marseille - 16h - SBT, TNT e Max Benfica x Qarabag - 16h - Max Juventus x Borussia Dortmund - 16h - Max

Champions League da Ásia

Melbourne City x Sanfrecce Hiroshima - 04h45 - Sem informações Gangwon x Shanghai Shenhua - 07h - Sem informações Zelvia x Seoul - 07h - Sem informações Buriram United x Johor - 09h15 - Sem informações Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações Al Hilal x Al Duhail - 15h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa Libertadores da América

Vélez Sarsfield x Racing - 19h - Paramount+

Copa Sul-Americana

Lanús x Fluminense - 21h30 - SBT e Paramount+

Onde assistir ao jogo do Fluminense na Copa Sulamericana; veja o horário

O jogo entre Lanús x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Villarreal; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Villarreal terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Olympique; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Juventus e Borussia; veja o horário

O jogo entre Juventus x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League

ESPN

15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

13h45 - PSV x Union St. Gilloise - Champions League 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - Champions League 16h - Tottenham x Villarreal - Champions League 16h - Benfica x Qarabag - Champions League 16h - Juventus x Borussia Dortmund - Champions League

Disney+

15h15 - Al Hilal x Al Duhail - Liga dos Campeões da Ásia 19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão 21h35 - Chapecoense x Athletico PR - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

19h - Vélez Sarsfield x Racing - Libertadores 21h30 - Lanús x Fluminense - Copa Sudamericana

SportyNet

19h30 - Atlético GO x Avaí - Série B do Brasileirão